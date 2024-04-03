В Киеве подрядчик присвоил более 3,5 млн гривен бюджетных средств во время ремонта мостов

Южный мост через Днепр в Киеве. Фото иллюстративное: Наш Киев

В Киеве прокуратура сообщила подрядчику о подозрении в незаконном завладении более 3,5 млн грн бюджетных средств во время ремонта столичных мостов и развязок. Руководитель подрядной организации внес сведения в акты выполненных работ, отметив материалы, не предусмотренные договором и тендерной документацией, что привело к удорожанию стоимости проекта.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в среду, 3 апреля.

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Подрядчик завладел бюджетными средствами

Дарницкая окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении директору подрядной организации по факту завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Согласно материалам следствия, КП "Киевавтодоргород" и частное предприятие в 2022 году заключили договор на выполнение аварийных и восстановительных работ по замене гидроизоляции на Северном и Южном мостах. Ремонтные работы также должны проводиться на эстакадах и транспортных развязках в столице.

В дальнейшем руководитель подрядной организации внес сведения в акты выполненных работ, указав в них материалы, которые не были предусмотрены договором и тендерной документацией. Это привело к удорожанию стоимости проекта.

Также были выполнены дополнительные работы, не предусмотренные сметой и договором, что также привело к дополнительным расходам.

Ранее мы сообщали, что заместитель руководителя коммунальной службы, ответственной за дорожное хозяйство в районе Киева, требовал взятку от жительницы столицы за незаконное асфальтирование дороги в ее дом. Ему грозит до 10 лет заключения.

За время полномасштабного вторжения фигуранты коррупционных схем похитили около 70 миллиардов гривен. За эти средства можно было бы приобрести значительное количество FPV-дронов и пульсотронов, необходимых Вооруженным силам.