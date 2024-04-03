У Києві підрядник привласнив понад 3,5 млн гривень бюджетних коштів під час ремонту мостів

Південний міст через Дніпро у Києві. Фото ілюстративне: Наш Київ

У Києві прокуратура повідомила підряднику про підозру у незаконному заволодінні понад 3,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту столичних мостів та розв'язок. Керівник підрядної організації вніс відомості до актів виконаних робіт, зазначивши матеріали, не передбачені договором та тендерною документацією, що призвело до подорожчання вартості проєкту.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у середу, 3 квітня.

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Підрядник заволодів бюджетними коштами

Дарницька окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру директору підрядної організації за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Згідно з матеріалами слідства, КП "Київавтошляхміст" і приватне підприємство у 2022 році уклали договір на виконання аварійних та відновних робіт по заміні гідроізоляції на Північному та Південному мостах. Ремонтні роботи також мали проводитися на естакадах та транспортних розв’язках у столиці.

У подальшому керівник підрядної організації вніс відомості до актів виконаних робіт, вказавши в них матеріали, які не було передбачено договором та тендерною документацією. Це призвело до подорожчання вартості проєкту.

Також було виконано додаткові роботи, не передбачені кошторисом та договором, що також призвело до додаткових витрат.

Раніше ми повідомляли, що заступник керівника комунальної служби, відповідальної за дорожнє господарство у районі Києва, вимагав хабар від жительки столиці за незаконне асфальтування дороги до її дому. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

За час повномасштабного вторгнення фігуранти корупційних схем викрали майже 70 мільярдів гривень. За ці кошти можна було б придбати значну кількість FPV-дронів та пульсотронів, які необхідні Збройним силам.