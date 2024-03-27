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У Києві судитимуть посадовця за хабар у понад півмільйона гривень

27 березня 2024 13:01
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Києві судитимуть посадовця за хабар у понад півмільйона гривень
Вилученні кошти. Фото: ГУНП в місті Києві
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Заступник керівника комунальної служби, відповідальної за дорожнє господарство у районі Києва, вимагав хабар від жительки столиці за незаконне асфальтування дороги до її дому. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві у середу, 27 березня.

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Чиновник вимагав хабар за асфальтування

У листопаді минулого року, слідчі поліції Києва, під керівництвом міської прокуратури та за підтримки управління стратегічних розслідувань, викрили заступника начальника комунальної служби у вимаганні хабаря.

Вилученні кошти. Фото: ГУНП в місті Києві
Вилученні кошти. Фото: ГУНП в місті Києві

Вони встановили, що він запропонував киянці асфальтування за 500 000 гривень без офіційного договору, стверджуючи, що ціна зросте при заключенні договору. Після отримання першої частини винагороди у розмірі 2000 доларів США, його затримали при спробі отримати другу частину – 425 000 гривень.

Вилученні кошти. Фото: ГУНП в місті Києві
Вилученні кошти. Фото: ГУНП в місті Києві

Йому оголошено підозру у  хабарництві, і тепер він очікує судового розгляду. Якщо його визнають винним, йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Затриманий злочинець. Фото: ГУНП в місті Києві
Затриманий злочинець. Фото: ГУНП в місті Києві

Нагадаємо, що у Києві директорка вишу вимагала хабар у розмірі 500 доларів.

Раніше ми писали, що на Київщині затримали ексдиректора ДП Міноборони України за хабар.

Київ
корупція
хабар
поліція

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