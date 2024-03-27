У Києві судитимуть посадовця за хабар у понад півмільйона гривень
Заступник керівника комунальної служби, відповідальної за дорожнє господарство у районі Києва, вимагав хабар від жительки столиці за незаконне асфальтування дороги до її дому. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.
Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві у середу, 27 березня.
Чиновник вимагав хабар за асфальтування
У листопаді минулого року, слідчі поліції Києва, під керівництвом міської прокуратури та за підтримки управління стратегічних розслідувань, викрили заступника начальника комунальної служби у вимаганні хабаря.
Вони встановили, що він запропонував киянці асфальтування за 500 000 гривень без офіційного договору, стверджуючи, що ціна зросте при заключенні договору. Після отримання першої частини винагороди у розмірі 2000 доларів США, його затримали при спробі отримати другу частину – 425 000 гривень.
Йому оголошено підозру у хабарництві, і тепер він очікує судового розгляду. Якщо його визнають винним, йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Києві директорка вишу вимагала хабар у розмірі 500 доларів.
Раніше ми писали, що на Київщині затримали ексдиректора ДП Міноборони України за хабар.
Читайте Новини.LIVE!