В центре Киева продают исторические здания Укрметротоннельпроекта

Проектный институт Укрметротоннельпроект. Фото: Национальная электронная биржа

В центре Киева на продажу выставили два исторических здания, которые до недавнего времени принадлежали государственному предприятию "Проектный институт Укрметротоннельпроект". Этот институт в свое время разрабатывал тоннели столичного метро, однако теперь его имущество оказалось под аукционным молотком.

Информация о продаже появилась на сайте Национальной электронной биржи.

По данным Национальной электронной биржи, торги назначены на 17 октября 2025 года, а стартовая цена лота составляет 20,5 млн грн. В комплекс входят два здания общей площадью 2,4 тыс. кв. м, расположенные на ул. Бульварно-Кудрявской в Шевченковском районе столицы.

Информация о продаже. Фото: скриншот

Информация о продаже. Фото: скриншот

Первый объект — здание на Бульварно-Кудрявской, 21К площадью 1672 кв. м, второй — на той же улице под номером 19В площадью 759,4 кв. м.

Старшая постройка, вероятно, происходит с конца XIX века, когда в этом районе активно возводили доходные дома и учебные заведения. Архитектура имеет черты неоренессансного стиля, а само здание было надстроено мансардным этажом. Второе же сооружение находится в значительно худшем состоянии: фотографий интерьера нет, а по внешнему виду видно, что оно долгое время не ремонтировалось и могло быть законсервировано.

Месторасположение объекта. Фото: скриншот

Вместе со зданиями на продажу выставлен земельный участок площадью 0,24 га. Состояние самого предприятия также вызывает вопросы: по данным YouControl, в отношении "Укрметротоннельпроекта" открыто дело о банкротстве, а его статус плательщика НДС аннулирован из-за непредоставления отчетности более года.

