Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве уйдут с молотка усадьбы проектного института метро

В Киеве уйдут с молотка усадьбы проектного института метро

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 09:54
В центре Киева продают исторические здания Укрметротоннельпроекта
Проектный институт Укрметротоннельпроект. Фото: Национальная электронная биржа

В центре Киева на продажу выставили два исторических здания, которые до недавнего времени принадлежали государственному предприятию "Проектный институт Укрметротоннельпроект". Этот институт в свое время разрабатывал тоннели столичного метро, однако теперь его имущество оказалось под аукционным молотком.

Информация о продаже появилась на сайте Национальной электронной биржи.

Реклама
Читайте также:

В Киеве продадут здание Укрметротоннельпроекта

По данным Национальной электронной биржи, торги назначены на 17 октября 2025 года, а стартовая цена лота составляет 20,5 млн грн. В комплекс входят два здания общей площадью 2,4 тыс. кв. м, расположенные на ул. Бульварно-Кудрявской в Шевченковском районе столицы. 

null
Информация о продаже. Фото: скриншот
null
Информация о продаже. Фото: скриншот

Первый объект — здание на Бульварно-Кудрявской, 21К площадью 1672 кв. м, второй — на той же улице под номером 19В площадью 759,4 кв. м.

Старшая постройка, вероятно, происходит с конца XIX века, когда в этом районе активно возводили доходные дома и учебные заведения. Архитектура имеет черты неоренессансного стиля, а само здание было надстроено мансардным этажом. Второе же сооружение находится в значительно худшем состоянии: фотографий интерьера нет, а по внешнему виду видно, что оно долгое время не ремонтировалось и могло быть законсервировано.

null
Месторасположение объекта. Фото: скриншот

Вместе со зданиями на продажу выставлен земельный участок площадью 0,24 га. Состояние самого предприятия также вызывает вопросы: по данным YouControl, в отношении "Укрметротоннельпроекта" открыто дело о банкротстве, а его статус плательщика НДС аннулирован из-за непредоставления отчетности более года.

Напомним, в Одессе появилась петиция от горожан с требованием построить метро после войны.

Также недавно в КГГА заявили о плане строительства новой ветки метро в Киеве.

Киев метро аукцион продажа институт
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации