Метро на Подол - что известно о планах по расширению метрополитена Киева

Подольский мостовой переход в Киеве уже сегодня соединяет левый и правый берега столицы — он стал важной артерией для развития транспортной инфраструктуры города. Следующим шагом станет строительство съезда на Подол, что позволит разгрузить транспортные потоки и сделает передвижение по Киеву более комфортным для водителей и пассажиров.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Что известно о планах по строительству метро

Параллельно идет подготовка к первому этапу строительства Подольско-Выгуровской линии метрополитена, которая должна соединить левый и правый берега.

Планируется, что новый участок будет проходить от станции "Глубочицкая" до станции "Радужная", включая станции "Глубочицкая", "Подольская", "Радужная" и еще три, расположенные непосредственно в конструкциях мостового перехода. Кроме того, предусмотрены пересадочные узлы между станциями "Лукьяновская" — "Глубочицкая" и "Тараса Шевченко" — "Подольская". Станцию "Радужная" построят на левом берегу.

Сейчас уже выполнена часть подготовительных работ. После завершения строительства съезда на Подол начнутся непосредственные работы, необходимые для запуска метро на Троещину, что станет важным шагом в развитии транспортной мобильности Киева.

Кроме того, в августе Киевское метро признали рекордсменом по убыточности, хотя в 2019 году оно имело наибольший доход среди других метрополитенов в стране.

Между тем киевляне жалуются на недостаточное количество станций метро. В июле корреспондентка Новини.LIVE поинтересовалась, чего не хватает жителям столицы для комфортного передвижения по городу.

Напомним, что глава Деснянской РГА Максим Бахматов заявил, что на территории Деснянского района даже проводили транспортную конференцию с участием международных экспертов, где пришли к выводу: стратегии развития транспорта для района нет, поэтому метро на Троещину так и не появится.