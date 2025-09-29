Відео
Головна Київ У Києві підуть з молотка садиби проєктного інституту метро

У Києві підуть з молотка садиби проєктного інституту метро

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 09:54
У центрі Києва продають історичні будівлі Укрметротунельпроєкту
Проектний інститут Укрметротунельпроект. Фото: Національна електронна біржа

У центрі Києва на продаж виставили дві історичні будівлі, які донедавна належали державному підприємству "Проєктний інститут Укрметротунельпроєкт". Цей інститут свого часу розробляв тунелі столичного метро, однак тепер його майно опинилося під аукціонним молотком.

Інформація про продаж з'явилась на сайті Національної електронної біржі.

Читайте також:

В Києві продадуть будівлю Укрметротунельпроєкту

За даними Національної електронної біржі, торги призначено на 17 жовтня 2025 року, а стартова ціна лота становить 20,5 млн грн. У комплекс входять два будинки загальною площею 2,4 тис. кв. м, розташовані на вул. Бульварно-Кудрявській у Шевченківському районі столиці. 

null
Інформація про продаж. Фото: скриншот
null
Інформація про продаж. Фото: скриншот

Перший об’єкт — будівля на Бульварно-Кудрявській, 21К площею 1672 кв. м, другий — на тій само вулиці під номером 19В площею 759,4 кв. м.

Старша споруда, ймовірно, походить з кінця XIX століття, коли в цьому районі активно зводили прибуткові будинки та навчальні заклади. Архітектура має риси неоренесансного стилю, а сама будівля була надбудована мансардним поверхом. Друга ж споруда перебуває у значно гіршому стані: фотографій інтер’єру немає, а за зовнішнім виглядом видно, що вона тривалий час не ремонтувалася і могла бути законсервована.

null
Місцерозташування об'єкта. Фото: скриншот

Разом із будівлями на продаж виставлено земельну ділянку площею 0,24 га. Стан самого підприємства також викликає питання: за даними YouControl, щодо Укрметротунельпроєкту відкрито справу про банкрутство, а його статус платника ПДВ анульовано через ненадання звітності понад рік.

Нагадаємо, в Одесі з'явилась петиція від містян із вимогою збудувати метро після війни

Також нещодавно у КМДА заявили про план будівництва нової гілки метро в Києві.

Київ метро аукціон продаж інститут
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
