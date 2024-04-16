В Киеве повысилась цена на такси из-за ухудшения погоды — сколько придется заплатить

Такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве во вторник, 16 апреля, повысилась цена на такси в результате ухудшения погодных условий. В течение дня ожидается ветер, дождь и гроза.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Цены на такси в Киеве

Сейчас в приложениях по вызову такси есть отметка о "повышенном спросе". Это означает повышение стоимости поездок в моменты пикового спроса. К тому же в городе ухудшилась погода.

Цены на такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Цены на такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE

За одну поездку киевлянам приходится платить более 500 гривен.

Цены на такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Цены на такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Цены на такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Например, за 22.9 км в приложении Uklon нужно по меньшей мере заплатить 717 гривен.

Цены на такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, погода в Украине во вторник, 16 апреля, будет облачной с прояснениями. Всюду, кроме юга, ожидаются кратковременные дожди, иногда с грозами, а в Карпатах и Прикарпатье пройдут значительные дожди.

Также на этой неделе украинцев ожидают кратковременные дожди, в некоторых регионах они перейдут в грозы. Жители некоторых областей столкнутся с серьезным похолоданием, местами температура воздуха упадет ниже +10 °C.