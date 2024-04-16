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В Киеве повысилась цена на такси из-за ухудшения погоды — сколько придется заплатить

16 апреля 2024 09:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве повысилась цена на такси из-за ухудшения погоды — сколько придется заплатить
Такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве во вторник, 16 апреля, повысилась цена на такси в результате ухудшения погодных условий. В течение дня ожидается ветер, дождь и гроза.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Сейчас в приложениях по вызову такси есть отметка о "повышенном спросе". Это означает повышение стоимости поездок в моменты пикового спроса. К тому же в городе ухудшилась погода.

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Цены на такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Цены на такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE

За одну поездку киевлянам приходится платить более 500 гривен.

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Цены на такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Цены на такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Цены на такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Например, за 22.9 км в приложении Uklon нужно по меньшей мере заплатить 717 гривен.

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Цены на такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, погода в Украине во вторник, 16 апреля, будет облачной с прояснениями. Всюду, кроме юга, ожидаются кратковременные дожди, иногда с грозами, а в Карпатах и Прикарпатье пройдут значительные дожди.

Также на этой неделе украинцев ожидают кратковременные дожди, в некоторых регионах они перейдут в грозы. Жители некоторых областей столкнутся с серьезным похолоданием, местами температура воздуха упадет ниже +10 °C.

погода
Киев
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такси
цены

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