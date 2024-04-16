У Києві підвищилась ціна на таксі через погіршення погоди — скільки доведеться заплатити
У Києві у вівторок, 16 квітня, підвищилась ціна на таксі внаслідок погіршення погодних умов. До того ж протягом дня очікується вітер, дощ та гроза.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Ціни на таксі у Києві
Наразі у додатках з виклику таксі є позначка про "підвищений попит". Це означає підвищення вартості поїздок в моменти пікового попиту. До того ж у місті погіршилася погода.
За одну поїздку киянам доводиться платити понад 500 гривень.
Наприклад, за 22.9 км в застосунку Uklon потрібно щонайменше заплатити 717 гривень.
Нагадаємо, погода в Україні у вівторок, 16 квітня, буде хмарною із проясненнями. Усюди, крім півдня, очікуються короткочасні дощі, подекуди із грозами, а в Карпатах і Прикарпатті пройдуть значні дощі.
Також на цьому тижні на українців очікують короткочасні дощі, в деяких регіонах вони перейдуть у грози. Мешканці деяких областей зіштовхнуться з серйозним похолоданням, місцями температура повітря впаде нижче +10 °C.
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