У Києві підвищилась ціна на таксі через погіршення погоди — скільки доведеться заплатити

Таксі у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві у вівторок, 16 квітня, підвищилась ціна на таксі внаслідок погіршення погодних умов. До того ж протягом дня очікується вітер, дощ та гроза.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Ціни на таксі у Києві

Наразі у додатках з виклику таксі є позначка про "підвищений попит". Це означає підвищення вартості поїздок в моменти пікового попиту. До того ж у місті погіршилася погода.

Ціни на таксі у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ціни на таксі у Києві. Фото: Новини.LIVE

За одну поїздку киянам доводиться платити понад 500 гривень.

Ціни на таксі у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ціни на таксі у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ціни на таксі у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наприклад, за 22.9 км в застосунку Uklon потрібно щонайменше заплатити 717 гривень.

Ціни на таксі у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, погода в Україні у вівторок, 16 квітня, буде хмарною із проясненнями. Усюди, крім півдня, очікуються короткочасні дощі, подекуди із грозами, а в Карпатах і Прикарпатті пройдуть значні дощі.

Також на цьому тижні на українців очікують короткочасні дощі, в деяких регіонах вони перейдуть у грози. Мешканці деяких областей зіштовхнуться з серйозним похолоданням, місцями температура повітря впаде нижче +10 °C.