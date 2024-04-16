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У Києві підвищилась ціна на таксі через погіршення погоди — скільки доведеться заплатити

16 квітня 2024 09:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві підвищилась ціна на таксі через погіршення погоди — скільки доведеться заплатити
Таксі у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві у вівторок, 16 квітня, підвищилась ціна на таксі внаслідок погіршення погодних умов. До того ж протягом дня очікується вітер, дощ та гроза.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Ціни на таксі у Києві

Наразі у додатках з виклику таксі є позначка про "підвищений попит". Це означає підвищення вартості поїздок в моменти пікового попиту. До того ж у місті погіршилася погода.

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Ціни на таксі у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Ціни на таксі у Києві. Фото: Новини.LIVE

За одну поїздку киянам доводиться платити понад 500 гривень. 

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Ціни на таксі у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Ціни на таксі у Києві. Фото: Новини.LIVE
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Ціни на таксі у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наприклад, за 22.9 км в застосунку Uklon потрібно щонайменше заплатити 717 гривень.

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Ціни на таксі у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, погода в Україні у вівторок, 16 квітня, буде хмарною із проясненнями. Усюди, крім півдня, очікуються короткочасні дощі, подекуди із грозами, а в Карпатах і Прикарпатті пройдуть значні дощі.

Також на цьому тижні на українців очікують короткочасні дощі, в деяких регіонах вони перейдуть у грози. Мешканці деяких областей зіштовхнуться з серйозним похолоданням, місцями температура повітря впаде нижче +10 °C.

погода
Київ
поїздки
таксі
ціни

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