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В Киеве повысился уровень воды в Днепре — существует ли угроза подтоплений

1 марта 2024 09:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве повысился уровень воды в Днепре — существует ли угроза подтоплений
Повышенный уровень воды в Киеве. Фото: t.me/VA_Kyiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве в Днепре по состоянию на 1 марта наблюдается повышение уровня воды примерно на 6 см в сутки. В настоящее время аварийные подтопления по городу не зафиксированы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации (КМВА) в пятницу, 1 марта.

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В КМВА рассказали, что в результате увеличения сбросов воды из Киевского водохранилища из-за пропуска весеннего половодья на реке Днепр, в пределах города Киева наблюдается повышение уровня воды примерно на шесть см в сутки, с начальным затоплением поймы.

"По состоянию на 08:00, уровень воды в Днепре в Киеве у моста "Метро" составляет 567 см над "0" поста (92,67 м по Балтийской системе высот). Температура воды — 2,4 °C. Вода прибывает. За последние восемь дней уровень Днепра в пределах Киева поднялся примерно на 65 см", — пояснили в администрации.

В то же время там подчеркнули, что опасности нет. Аварийные подтопления по городу не зафиксированы, а уровень опасности гидрологических явлений I (желтый). Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления, но мониторинг нынешнего половодья все же продолжается.

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Скриншот сообщения КМВА в Telegram

Напомним, в Укргидрометцентре предупреждали, что 1 марта в Киеве ожидается поднятие уровня воды из-за потепления в регионе.

Народный синоптик Наталья Диденко сделала прогноз погоды в Украине в первый день весны. По ее словам, кое-где температура воздуха достигнет деления +19°.

Киев
Укргидрометцентр
реки
вода
осадки
река Днепр

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