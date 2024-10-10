В Киеве отправили за решетку серийного вора

В Киеве поймали серийного вора — как суд наказал злоумышленника
В Киеве правоохранителям удалось установить личность и задержать злоумышленника, совершившего серию краж из квартир, магазинов и автомобилей. Суд отправил серийного вора за решетку на пять лет и три месяца.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
Детали дела
Следователи доказали причастность задержанного киевлянина к серии краж из квартир, магазинов и автотранспорта. В одном из случаев злоумышленник ворвался в дом и похитил все сбережения владельца жилья, его мобильный телефон, банковские карты и документы.
"Злоумышленник дождался пока хозяина не будет дома и, повредив окно, попал в дом киевлянина, откуда похитил документы, мобильный телефон, банковские карты и все сбережения владельца — 1 700 долларов США и 20 000 гривен", — сообщила пресс-служба столичной полиции.
Во время проведения розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого — 33-летнего местного жителя.
Приговор суда
По данным правоохранителей, в 2023 году Деснянским судом столицы фигуранту был вынесен приговор за кражу из авто. На днях Подольский суд назначил обвиняемому окончательное наказание по совокупности уголовных преступлений — пять лет и три месяца за решеткой.
Напомним, в Харьковской области мужчина украл у женщины в магазине смартфон. За это преступление суд приговорил вора к пяти годам лишения свободы, однако заменил на один год испытательного срока.
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