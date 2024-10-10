В Киеве отправили за решетку серийного вора

Квартирный вор. Фото иллюстративное: freepik

В Киеве правоохранителям удалось установить личность и задержать злоумышленника, совершившего серию краж из квартир, магазинов и автомобилей. Суд отправил серийного вора за решетку на пять лет и три месяца.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

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Вещественные доказательства. Фото: полиция Киева

Детали дела

Следователи доказали причастность задержанного киевлянина к серии краж из квартир, магазинов и автотранспорта. В одном из случаев злоумышленник ворвался в дом и похитил все сбережения владельца жилья, его мобильный телефон, банковские карты и документы.

"Злоумышленник дождался пока хозяина не будет дома и, повредив окно, попал в дом киевлянина, откуда похитил документы, мобильный телефон, банковские карты и все сбережения владельца — 1 700 долларов США и 20 000 гривен", — сообщила пресс-служба столичной полиции.

Во время проведения розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого — 33-летнего местного жителя.

Задержан за кражи. Фото: полиция Киева

Приговор суда

По данным правоохранителей, в 2023 году Деснянским судом столицы фигуранту был вынесен приговор за кражу из авто. На днях Подольский суд назначил обвиняемому окончательное наказание по совокупности уголовных преступлений — пять лет и три месяца за решеткой.

Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области мужчина украл у женщины в магазине смартфон. За это преступление суд приговорил вора к пяти годам лишения свободы, однако заменил на один год испытательного срока.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе администратор сервиса доставки еды вместо кассы клал деньги в собственный карман. В течение месяца он присвоил почти 14 тыс. гривен и теперь может надолго сесть в тюрьму.