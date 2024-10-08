У Києві клієнтка салону краси вкрала гроші — зловмисницю затримали й судили

Жінка рахує гроші. Фото ілюстративне: pavlograd.reporter.ua

У київському салоні краси піймали клієнтку на крадіжці. Жінка витягла з кишені куртки в гардеробі 4400 гривень та намагалася втекти.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У центрі Києва клієнтка одного з косметологічних салонів після масажу, на який заздалегідь записалася через Instagram, вчинила крадіжку в гардеробі — витягла 4400 гривень з кишені чужої куртки.

Проте вийти із салону зі здобиччю зловмисниці не вдалося — співробітники її зупинили та викликали поліцію.

Рішення суду

Суд визнав обвинувачену винною в спробі вчинення крадіжки в умовах воєнного стану та призначив їй п`ять років позбавлення волі.

Враховуючи обставини, зокрема каяття жінки та відсутність судимостей, суддя звільнив киянку від відбування покарання з випробуванням на один рік, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає обов`язки, покладені на неї судом.

Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік викрав з Епіцентру "джентльменський набір" товарів. Його засудили.

Також ми писали, що громадянин Російської Федерації здійснив крадіжку у будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" в Києві. Чоловік поцупив кілька тюбиків зубної пасти.