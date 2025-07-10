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Главная Киев В Киеве после атаки за помощью обратилось еще несколько граждан

В Киеве после атаки за помощью обратилось еще несколько граждан

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 08:06
Количество пострадавших в столице возросло до 16
Спасатели тушат пожар в Киеве после прилета. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Количество пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 16 человек. Десять человек госпитализировали в медицинские учреждения, еще шестеро получили помощь медиков на месте или обратились к врачам амбулаторно.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Также мэр Киева сообщил, что среди последствий атаки является уничтожение амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи №1, расположенной в Подольском районе столицы. Здание подверглось значительным разрушениям и фактически не подлежит восстановлению.

Городские службы продолжают работать на местах поражений, ликвидируя последствия обстрелов. Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь обломки вражеских дронов и ракет могут представлять смертельную опасность.

Напомним, в пяти районах Киева возникли пожары или разрушения в результате атаки России в ночь на 10 июля.

Вчера, 9 июля, Россия массированно атаковала Луцк — мониторинговые каналы также опубликовали карту движения воздушных целей.

Киев обстрелы війна атака пострадавшие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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