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Головна Київ У Києві після атаки по допомогу звернулося ще кілька громадян

У Києві після атаки по допомогу звернулося ще кілька громадян

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 08:06
Кількість постраждалих у столиці зросла до 16
Рятувальники гасять пожежу в Києві після прильоту. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Київ зросла до 16 осіб. Десятьох людей госпіталізували до медичних закладів, ще шестеро отримали допомогу медиків на місці або звернулись до лікарів амбулаторно.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Також мер Києва повідомив, що серед наслідків атаки є знищення амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги №1, що розташована у Подільському районі столиці. Будівля зазнала значних руйнувань і фактично не підлягає відновленню.

Міські служби продовжують працювати на місцях уражень, ліквідовуючи наслідки обстрілів. Влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже уламки ворожих дронів та ракет можуть становити смертельну небезпеку.

Нагадаємо, у п'яти районах Києва виникли пожежі чи руйнування внаслідок атаки Росії в ніч проти 10 липня. 

Вчора, 9 липня, Росія масовано атакувала Луцьк — моніторингові канали також опублікували карту руху повітряних цілей.

Київ обстріли війна атака постраждалі
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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