Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві зросла кількість постраждалих через атаку Росії

У Києві зросла кількість постраждалих через атаку Росії

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 07:40
У Києві через атаку постраждали люди та пошкоджено інфраструктуру
Зруйноване житло в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної повітряної атаки зросла до 14 осіб. Дев’ятеро з них були госпіталізовані з різними травмами, решта отримали медичну допомогу на місці або звернулися амбулаторно.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Що відбувається в Києві після нічної атаки РФ

Найбільше руйнувань зафіксовано у Шевченківському районі. Тут в одному з житлових будинків сталася пожежа на верхньому поверсі через падіння уламків. Ще в кількох точках району зафіксовано падіння уламків, за однією з адрес також виникла пожежа. Усі відповідні служби працюють на місцях подій.

Київ атака БпЛА
Рятувальники на місці пожежі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Дарницькому районі уламки безпілотника спричинили загоряння в гаражах і на території автозаправної станції. Також пошкоджень зазнало подвір’я житлового будинку.Тим часом у Солом’янському районі через уламки сталося займання даху нежитлової будівлі, ще одне місце падіння зафіксоване за іншою адресою.

Київ БпЛА
Наслідки атаки РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Пожежа Київ
Горить житловий будинок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

А в Голосіївському районі уламки БпЛА влучили у вантажівку, що спричинило її займання. Відомо, що на території Подільського району уламки впали в зоні нежитлової забудови.

Нагадаємо, в Київській ОВА повідомили про наслідки нічної атаки Росії на столицю. Відомо, що загинуло двоє людей. 

Віталій Кличко Київ обстріли дрони війна атака
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації