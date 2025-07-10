У Києві через атаку постраждали люди та пошкоджено інфраструктуру

Зруйноване житло в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кількість постраждалих у Києві внаслідок нічної повітряної атаки зросла до 14 осіб. Дев’ятеро з них були госпіталізовані з різними травмами, решта отримали медичну допомогу на місці або звернулися амбулаторно.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

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Найбільше руйнувань зафіксовано у Шевченківському районі. Тут в одному з житлових будинків сталася пожежа на верхньому поверсі через падіння уламків. Ще в кількох точках району зафіксовано падіння уламків, за однією з адрес також виникла пожежа. Усі відповідні служби працюють на місцях подій.

Рятувальники на місці пожежі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Дарницькому районі уламки безпілотника спричинили загоряння в гаражах і на території автозаправної станції. Також пошкоджень зазнало подвір’я житлового будинку.Тим часом у Солом’янському районі через уламки сталося займання даху нежитлової будівлі, ще одне місце падіння зафіксоване за іншою адресою.

Наслідки атаки РФ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Горить житловий будинок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

А в Голосіївському районі уламки БпЛА влучили у вантажівку, що спричинило її займання. Відомо, що на території Подільського району уламки впали в зоні нежитлової забудови.

Нагадаємо, в Київській ОВА повідомили про наслідки нічної атаки Росії на столицю. Відомо, що загинуло двоє людей.