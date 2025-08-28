Атака на Киев 28 августа - где перекрыто движение

В Киеве после атаки РФ перекрыто движение на нескольких улицах
Дата публикации 28 августа 2025 08:24
Полицейские обеспечивают порядок на дороге. Фото: Патрульная полиция
После ночной атаки российских оккупантов в Киеве ограничили движение транспорта на нескольких улицах. Спасатели ликвидируют последствия обстрела.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Где ограничено движение транспорта
Движение транспорта перекрыто:
- Харьковским шоссе (от перекрестка с улицей Здолбуновской, до перекрестка с улицей Михаила Кравчука);
- по улице Бориспольской (от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской);
- по улице Жилянской (от перекрестка с улицей Владимирской, до перекрестка с улицей Антоновича);
- по улице Глыбочицкий проезд (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов, до перекрестка с улицей Глыбочицкой).
Граждан просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.
Напомним, в ночь на 28 августа враг нанес комбинированные удары по столице с разных направлений.
По состоянию на 08:15 известно о 38 пострадавших и восьмерых погибших.
