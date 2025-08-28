Видео
Україна
Главная Киев В Киеве после атаки РФ перекрыто движение на нескольких улицах

В Киеве после атаки РФ перекрыто движение на нескольких улицах

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 08:24
Атака на Киев 28 августа - где перекрыто движение
Полицейские обеспечивают порядок на дороге. Фото: Патрульная полиция

После ночной атаки российских оккупантов в Киеве ограничили движение транспорта на нескольких улицах. Спасатели ликвидируют последствия обстрела.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

рух 28 серпня
Сообщение Алексея Белошицкого. Фото: скриншот

Где ограничено движение транспорта

Движение транспорта перекрыто:

  • Харьковским шоссе (от перекрестка с улицей Здолбуновской, до перекрестка с улицей Михаила Кравчука);
  • по улице Бориспольской (от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской);
  • по улице Жилянской (от перекрестка с улицей Владимирской, до перекрестка с улицей Антоновича);
  • по улице Глыбочицкий проезд (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов, до перекрестка с улицей Глыбочицкой).

Граждан просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

Напомним, в ночь на 28 августа враг нанес комбинированные удары по столице с разных направлений.

По состоянию на 08:15 известно о 38 пострадавших и восьмерых погибших.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
