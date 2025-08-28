Відео
Головна Київ У Києві зросла кількість постраждалих — мер назвав кількість

У Києві зросла кількість постраждалих — мер назвав кількість

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 08:11
У Києві побільшало постраждалих від обстрілу 28 серпня
Наслідки атаки РФ по Києву 28 серпня. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Масштабна нічна атака Росії на Київ призвела до численних жертв та постражалих серед мирних жителів. За словами мера Києва Віталія Кличка, поранення отримали 38 людей.

Про це Віталій Кличко повідомив на своєму каналі у Telegram.

Читайте також:

У Києві все більше людей звертаються по допомогу після обстрілу

Кличко зазначив, що із 38 постражалих 30 осіб у важкому стані були доставлені до столичних лікарень, де їм надають необхідну допомогу. Іншим — медичну підтримку надали безпосередньо на місці подій.

Рятувальні та медичні служби продовжують працювати у всіх районах, що зазнали ударів, допомагаючи киянам і ліквідовуючи наслідки атаки.

Нагадаємо, Росія здійснила комбіновану атаку на Київ в ніч проти 28 серпня. Внаслідок прильотів у багатьох районах столиці є численні руйнування та обвали, там розгорнули пошуково-рятувальну операцію

Також міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що під завалами будинків у Києві ще можуть бути люди, рятувальникам вдалося дістали кількох людей живими та рештки від загиблих. 

Київ обстріли війна постраждалі
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
