На ProZorro появился тендер на реставрацию Софиевского собора – планируют потратить 79 миллионов

Софийский собор в Киеве. Фото: Украина Инкогнито

В Киеве собираются реставрировать Софийский собор за 79 млн грн. В рамках работ запланирована реставрация и позолота куполов, обновление кровли и конструктивных систем.

Соответствующий тендер размещен на сайте ProZorro.

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Позолота куполов за 79 миллионов

На сайте ProZorro Национальный заповедник "София Киевская" объявил тендер на реставрацию кровли, конструктивных систем и позолоты куполов Софийского собора за 79 млн грн, это почти два миллиарда долларов.

Тендер на ProZorro. Фото: скриншот

Среди источников финансирования указываются государственные и благотворительные средства и специальный фонд. Также известно, что реставрация Софийского собора намечена на пять лет.

Что известно о Софии Киевской

Софийский собор или София Киевская — достопримечательность истории и архитектуры Украины, расположенная на Софийской площади города Киева. Это одно из немногих уцелевших построек времен Киевской Руси. Построена в 1011-1018 годах киевским князем Ярославом. Назван в честь Святой Софии. Имела статус кафедрального собора. С перерывами была резиденцией киевских митрополитов. Входит в список объектов наследия ЮНЕСКО.

Напомним, недавно мы писали, что Киевская городская государственная администрация планирует вложить 100 млн гривен в очистку и благоустройство озера Синее. При этом тендер сначала оценивался в 32 млн гривен, а причины столь резкого удорожания остаются непонятными.