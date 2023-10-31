На ProZorro появился тендер на реставрацию Софиевского собора – планируют потратить 79 миллионов

В Киеве планируют позолотить купола Софийского собора почти за 2 млн долларов, — Прозорро
В Киеве собираются реставрировать Софийский собор за 79 млн грн. В рамках работ запланирована реставрация и позолота куполов, обновление кровли и конструктивных систем.
Соответствующий тендер размещен на сайте ProZorro.
Позолота куполов за 79 миллионов
На сайте ProZorro Национальный заповедник "София Киевская" объявил тендер на реставрацию кровли, конструктивных систем и позолоты куполов Софийского собора за 79 млн грн, это почти два миллиарда долларов.
Среди источников финансирования указываются государственные и благотворительные средства и специальный фонд. Также известно, что реставрация Софийского собора намечена на пять лет.
Что известно о Софии Киевской
Софийский собор или София Киевская — достопримечательность истории и архитектуры Украины, расположенная на Софийской площади города Киева. Это одно из немногих уцелевших построек времен Киевской Руси. Построена в 1011-1018 годах киевским князем Ярославом. Назван в честь Святой Софии. Имела статус кафедрального собора. С перерывами была резиденцией киевских митрополитов. Входит в список объектов наследия ЮНЕСКО.
Напомним, недавно мы писали, что Киевская городская государственная администрация планирует вложить 100 млн гривен в очистку и благоустройство озера Синее. При этом тендер сначала оценивался в 32 млн гривен, а причины столь резкого удорожания остаются непонятными.
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