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У Києві планують позолотити куполи Софіївського собору за майже 2 млн доларів

31 жовтня 2023 11:56
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У Києві планують позолотити куполи Софіївського собору за майже 2 млн доларів
Софіївський собор у Києві. Фото: Україна Інкогніта
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві збираються реставрувати Софіївський собор за 79 млн грн. У межах робіт запланована реставрація та позолота куполів, оновлення покрівлі та конструктивних систем. 

Відповідний тендер розміщений на сайті ProZorro.

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Позолота куполів за 79 мільйонів

На сайті ProZorro Національний заповідник "Софія Київська" оголосив тендер на реставрацію покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору за 79 млн грн, це майже два мільярди доларів. 

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Тендер на ProZorro. Фото: скриншот

Серед джерел фінансування вказуються державні та благодійні кошти, а також спеціальний фонд. Також відомо, що реставрація Софійського собору запланована на п'ять років.

Що відомо про Софію Київську

Софійський собор, або Софія Київська — визначна пам'ятка історії та архітектури України, розташована на Софійській площі міста Києва. Це одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. Збудована у 1011–1018 роках київським князем Ярославом. Названа на честь Святої Софії. Мала статус катедрального собору. З перервами була резиденцією київських митрополитів. Входить до переліку об'єктів спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Київська міська державна адміністрація планує вкласти 100 млн гривень в очищення і благоустрій озера Синє. При цьому тендер спершу оцінювався у 32 млн гривень, а причини такого різкого подорожчання лишаються незрозумілими. 

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