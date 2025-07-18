В Киеве в метро женщина восхваляла РФ, ее избили - видео

Люди в метро. Иллюстративное фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

В киевском метрополитене в одном из вагонов поезда женщина выкрикивала провокационные слова, восхваляя Россию. Из-за этого ее ударил другой пассажир, а затем вытолкали из вагона.

Соответствующее видео появилось в соцсетях в четверг, 17 июля.

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Дівчина в київському метро кричала "Слава Росії!" за що інші пасажири висадили її pic.twitter.com/KQsJjLwMH6 — Максим (@lipcansmaks1) July 18, 2025

Восхваляла Россию в метро

Женщина в вагоне метро кричала "Слава России" и "Смерть х*хлам", за что пассажиры набросились на нее, один из них даже ударил по голове.

По словам свидетелей, она вела себя провокационно, оскорбляя украинцев и поддерживала страну-агрессора.

Судя по видео можно отметить, что это происходило, когда поезд двигался по левому берегу столицы. Поскольку пассажирку выбросили из вагона на наземной станции метро.

Реакция полиции

Полиция Киева прокомментировала инцидент, отметив, что начата проверка по данному факту.

"Согласно публикации, распространенной в телеграмм-каналах, пассажирка киевской подземки выражала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора, чем спровоцировала конфликт с другим пассажиром и он ее ударил", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают всех участников этого события, а также решают вопрос правовой квалификации.

Кроме того, в полиции призвали граждан соблюдать законность.

"Если вы стали свидетелем правонарушения — сообщите в правоохранительные органы", — добавили в пресс-службе.

Скриншот поста полиции Киева

Напомним, в Одессе таксист отказался выключать русскую музыку по просьбе пассажирки.

А звезда "Игры в кальмара" попал в скандал из-за исполнения российской песни.