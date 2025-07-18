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Главная Киев В Киеве избили женщину, которая восхваляла РФ — детали скандала

В Киеве избили женщину, которая восхваляла РФ — детали скандала

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Дата публикации 18 июля 2025 17:17
В Киеве в метро женщина восхваляла РФ, ее избили - видео
Люди в метро. Иллюстративное фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

В киевском метрополитене в одном из вагонов поезда женщина выкрикивала провокационные слова, восхваляя Россию. Из-за этого ее ударил другой пассажир, а затем вытолкали из вагона.

Соответствующее видео появилось в соцсетях в четверг, 17 июля.

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Восхваляла Россию в метро

Женщина в вагоне метро кричала "Слава России" и "Смерть х*хлам", за что пассажиры набросились на нее, один из них даже ударил по голове.

По словам свидетелей, она вела себя провокационно, оскорбляя украинцев и поддерживала страну-агрессора.

Судя по видео можно отметить, что это происходило, когда поезд двигался по левому берегу столицы. Поскольку пассажирку выбросили из вагона на наземной станции метро.

Реакция полиции

Полиция Киева прокомментировала инцидент, отметив, что начата проверка по данному факту.

"Согласно публикации, распространенной в телеграмм-каналах, пассажирка киевской подземки выражала одобрительные лозунги в пользу страны-агрессора, чем спровоцировала конфликт с другим пассажиром и он ее ударил", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают всех участников этого события, а также решают вопрос правовой квалификации.

Кроме того, в полиции призвали граждан соблюдать законность.

"Если вы стали свидетелем правонарушения — сообщите в правоохранительные органы", — добавили в пресс-службе.

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Скриншот поста полиции Киева

Напомним, в Одессе таксист отказался выключать русскую музыку по просьбе пассажирки.

А звезда "Игры в кальмара" попал в скандал из-за исполнения российской песни.

Киев полиция Россия общественный транспорт пассажиры метрополитен
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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