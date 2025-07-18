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Головна Київ У Києві побили жінку, яка вихваляла РФ — що відомо про скандал

У Києві побили жінку, яка вихваляла РФ — що відомо про скандал

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Дата публікації: 18 липня 2025 17:17
У Києві в метро жінка вихваляла РФ, її побили — відео
Люди в метро. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У київському метрополітені в одному з вагонів потягу жінка викрикувала провокативні слова, вихваляючи Росію. Через це її вдарив інший пасажир, а потім виштовхали з вагона.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах у четвер, 17 липня.

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Вихваляла Росію у метро

Жінка у вагоні метро кричала "Слава Росії" та "Смерть х*хлам", за що пасажири накинулись на неї, один з них навіть вдарив по голові.

За словами свідків, вона поводилася провокативно, ображаючи українців та підтримувала країну-агресора.

Судячи з відео можна зазначити, що це відбувалося, коли потяг рухався лівим берегом столиці. Оскільки пасажирку викинули з вагона на наземній станції метро.

Реакція поліції

Поліція Києва прокоментувала інцидент, зазначивши, що розпочато перевірку за даним фактом. 

"Згідно із публікацією, поширеної в телеграм-каналах, пасажирка київської підземки висловлювала схвальні лозунги на користь країни-агресора, чим спровокувала конфлікт з іншим пасажиром і він її вдарив", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх учасників цієї події, а також вирішують питання правової кваліфікації. 

Крім того, у поліції закликали громадян дотримуватись законності.

"Якщо ви стали свідком правопорушення — повідомте правоохоронні органи", — додали в пресслужбі.

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Скриншот допису поліції Києва

Нагадаємо, в Одесі таксист відмовився вимикати російську музику на прохання пасажирки.

А зірка "Гри в кальмара" потрапив у скандал через виконання російської пісні.

Київ поліція Росія громадський транспорт пасажири метрополітен
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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