У Києві в метро жінка вихваляла РФ, її побили — відео

У Києві побили жінку, яка вихваляла РФ — що відомо про скандал
У київському метрополітені в одному з вагонів потягу жінка викрикувала провокативні слова, вихваляючи Росію. Через це її вдарив інший пасажир, а потім виштовхали з вагона.
Відповідне відео з'явилося у соцмережах у четвер, 17 липня.
Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!
Дівчина в київському метро кричала "Слава Росії!" за що інші пасажири висадили її pic.twitter.com/KQsJjLwMH6— Максим (@lipcansmaks1) July 18, 2025
Вихваляла Росію у метро
Жінка у вагоні метро кричала "Слава Росії" та "Смерть х*хлам", за що пасажири накинулись на неї, один з них навіть вдарив по голові.
За словами свідків, вона поводилася провокативно, ображаючи українців та підтримувала країну-агресора.
Судячи з відео можна зазначити, що це відбувалося, коли потяг рухався лівим берегом столиці. Оскільки пасажирку викинули з вагона на наземній станції метро.
Реакція поліції
Поліція Києва прокоментувала інцидент, зазначивши, що розпочато перевірку за даним фактом.
"Згідно із публікацією, поширеної в телеграм-каналах, пасажирка київської підземки висловлювала схвальні лозунги на користь країни-агресора, чим спровокувала конфлікт з іншим пасажиром і він її вдарив", — йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють всіх учасників цієї події, а також вирішують питання правової кваліфікації.
Крім того, у поліції закликали громадян дотримуватись законності.
"Якщо ви стали свідком правопорушення — повідомте правоохоронні органи", — додали в пресслужбі.
Нагадаємо, в Одесі таксист відмовився вимикати російську музику на прохання пасажирки.
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