Скандал із метро в Києві — на якому етапі корупційна справа

Люди в метро. Фото: Reuters

Нещодавно директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА отримав підозру у службовій недбалості через аварійний стан тунелю метро у Києві. Наразі триває досудове розслідування цієї справи і прокуратура тримає її на контролі.

Про це заявила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова в ефірі Вечір.LIVE.

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Зазначимо, що йдеться по ситуацію, яка виникла у грудні 2023 року, коли через аварійний стан тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" зупинили рух метро. Слідство встановило, що посадовець не здійснював належного контролю та не реагував на загрозу надзвичайної ситуації. Через затримку усунення аварії та закриття ділянки метро столичний бюджет зазнав збитків на 164 млн грн.

"Зазначу, що у цій ситуації, що призвела до закриття станцій метрополітену, ще влітку минулого року ми оголосили дві підозри посадовцям метрополітену, які мали вчасно реагувати на події, які відбувались в тунелі і якось зупинити руйнування", — розповіла Винокурова.

Водночас вона додала, що це одна із підозр в рамках кримінального провадження щодо київського метрополітену та його зупинки. Наразі за цією справою пильно стежать у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше Руслан Кравченко повідомив, що у КМДА знали про руйнування метро. Він опублікував докази.

Йдеться випадок, коли посадовцю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомили про підозру. Його службова недбалість спричинила руйнування тунелю у метро.