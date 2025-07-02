Ткаченко заявил о прогрессе в вопросе ремонта укрытий в Киеве

Тимур Ткаченко с представителем "БФ "ИСТОЧНИК ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ". Фото: Telegram Тимура Ткаченко

Киевская городская военная администрация заключила меморандум о сотрудничестве с благотворительной организацией "БФ "Источник возрождения Украины". Он касается привлечения дополнительного финансирования на ремонт укрытий в городе.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в среду, 2 июля.

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Киев привлекает миллионы евро на ремонт укрытий

По предварительным договоренностям, планируется аккумулировать около 2 миллионов евро от иностранных доноров, в частности представителей европейского бизнеса. Эти средства будут направляться на восстановление и модернизацию защитных сооружений Киева.

На территории столицы насчитывается более 4000 укрытий, среди которых 512 бомбоубежищ.

"Состояние значительного количества из них не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Только 125 столичных убежищ соответствуют нормативам. И так, КГВА ищет варианты отремонтировать больше, не имея возможности полностью опереться на внутренние ресурсы", — написал Ткаченко.

Руководитель КГВА отметил необходимость ускорения работ и призвал бизнес и общественный сектор участвовать в реализации проектов по софинансированию ремонта укрытий в Киеве.

Напомним, что начальник Киевской городской военной администрации жестко раскритиковал городские власти за полное отсутствие модульных укрытий в столице. Он отметил, что несмотря на то, что полномасштабная война продолжается уже почти три с половиной года, в Киеве так и не было возведено ни одного такого необходимого защитного сооружения.

Также Тимур Ткаченко дал поручение Совету обороны Киева срочно проработать вопрос создания модульных укрытий в столице.