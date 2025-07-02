Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве начали обновление укрытий за деньги европейских партнеров

В Киеве начали обновление укрытий за деньги европейских партнеров

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 19:18
Ткаченко заявил о прогрессе в вопросе ремонта укрытий в Киеве
Тимур Ткаченко с представителем "БФ "ИСТОЧНИК ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ". Фото: Telegram Тимура Ткаченко

Киевская городская военная администрация заключила меморандум о сотрудничестве с благотворительной организацией "БФ "Источник возрождения Украины". Он касается привлечения дополнительного финансирования на ремонт укрытий в городе.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в среду, 2 июля.

Реклама
Читайте также:
У Києві почали оновлення укриттів за кошти європейських партнерів - фото 1
Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Киев привлекает миллионы евро на ремонт укрытий

По предварительным договоренностям, планируется аккумулировать около 2 миллионов евро от иностранных доноров, в частности представителей европейского бизнеса. Эти средства будут направляться на восстановление и модернизацию защитных сооружений Киева.

На территории столицы насчитывается более 4000 укрытий, среди которых 512 бомбоубежищ.

"Состояние значительного количества из них не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Только 125 столичных убежищ соответствуют нормативам. И так, КГВА ищет варианты отремонтировать больше, не имея возможности полностью опереться на внутренние ресурсы", — написал Ткаченко.

Руководитель КГВА отметил необходимость ускорения работ и призвал бизнес и общественный сектор участвовать в реализации проектов по софинансированию ремонта укрытий в Киеве.

Напомним, что начальник Киевской городской военной администрации жестко раскритиковал городские власти за полное отсутствие модульных укрытий в столице. Он отметил, что несмотря на то, что полномасштабная война продолжается уже почти три с половиной года, в Киеве так и не было возведено ни одного такого необходимого защитного сооружения.

Также Тимур Ткаченко дал поручение Совету обороны Киева срочно проработать вопрос создания модульных укрытий в столице.

Киев финансы війна укрытия Тимур Ткаченко
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации