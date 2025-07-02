Ткаченко заявив про прогрес у питанні ремонту укриттів у Києві

Тимур Ткаченко з представником "БФ "ДЖЕРЕЛО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ". Фото: Telegram Тимура Ткаченка

Київська міська військова адміністрація уклала меморандум про співпрацю з благодійною організацією "БФ "Джерело відродження України". Він стосується залучення додаткового фінансування на ремонт укриттів у місті.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у середу, 2 липня.

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Київ залучає мільйони євро на ремонт укриттів

За попередніми домовленостями планується акумулювати близько 2 мільйонів євро від іноземних донорів, зокрема представників європейського бізнесу. Ці кошти спрямовуватимуться на відновлення та модернізацію захисних споруд Києва.

На території столиці налічується понад 4000 укриттів, серед яких 512 бомбосховищ.

"Стан значної кількості з них не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Лише 125 столичних сховищ відповідають нормативам. І так, КМВА шукає варіанти відремонтувати більше, не маючи змоги повністю спертись на внутрішні ресурси", — написав Ткаченко.

Керівник КМВА наголосив на необхідності прискорення робіт та закликав бізнес і громадський сектор долучатися до реалізації проєктів зі співфінансування ремонту укриттів у Києві.

Нагадаємо, що начальник Київської міської військової адміністрації жорстко розкритикував міську владу за повну відсутність модульних укриттів у столиці. Він наголосив, що, попри те, що повномасштабна війна триває вже майже три з половиною роки, у Києві так і не було зведено жодного такого необхідного захисного спорудження.

Також Тимур Ткаченко дав доручення Раді оборони Києва терміново опрацювати питання створення модульних укриттів у столиці.