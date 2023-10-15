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В Киеве Подольский лесной офис планируют охранять почти за 45 млн грн

15 октября 2023 14:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве Подольский лесной офис планируют охранять почти за 45 млн грн
Животные в лесу. Фото: Подольский лесной офис/Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве на охрану Подольского лесного офиса планируют выделить почти 45 млн грн. Заказчик заявляет, что на указанную сумму будет осуществлена охрана объектов лесного офиса на Подоле в центре столицы.

Соответствующий тендер опубликовали на портале Prozorro.

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Охрана Подольского лесного офиса за 45 млн грн

Известно, что недавно на портале Prozorro появился тендер, отмечающий, что на охрану объектов Подольского лесного офиса планируют выделить 44 877 047 грн.

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Охрана Подольского лесного офиса за 45 млн. грн. Фото: скриншот

Заказчик заявляет, что на эти средства будет осуществлена охрана объектов лесного офиса на Подоле в центре столицы.

В информационных документах также указывают, что для реализации заказанных услуг требуется не менее 212 охранников не ниже 3-го квалификационного разряда.

Напомним, недавно стало известно, что военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченка хочет приобрести автомобильный тренажер-симулятор более чем за 4 млн гривен.

Кроме того, в Сумской области Краснопольский поссовет по результатам тендера заказал у ООО "Артмотор" Toyota Land Cruiser. Стоимость этого автомобиля составляет 1,89 млн грн.

Также мы писали, что в Одесской области планируют потратить почти 150 миллионов гривен на ремонт дорог. Основной задачей обновления полотна является ликвидация повреждений и деформаций.

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