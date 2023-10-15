В Киеве Подольский лесной офис планируют охранять почти за 45 млн грн

Животные в лесу. Фото: Подольский лесной офис/Facebook

В Киеве на охрану Подольского лесного офиса планируют выделить почти 45 млн грн. Заказчик заявляет, что на указанную сумму будет осуществлена охрана объектов лесного офиса на Подоле в центре столицы.

Соответствующий тендер опубликовали на портале Prozorro.

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Охрана Подольского лесного офиса за 45 млн грн

Известно, что недавно на портале Prozorro появился тендер, отмечающий, что на охрану объектов Подольского лесного офиса планируют выделить 44 877 047 грн.

Охрана Подольского лесного офиса за 45 млн. грн. Фото: скриншот

Заказчик заявляет, что на эти средства будет осуществлена охрана объектов лесного офиса на Подоле в центре столицы.

В информационных документах также указывают, что для реализации заказанных услуг требуется не менее 212 охранников не ниже 3-го квалификационного разряда.

Напомним, недавно стало известно, что военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченка хочет приобрести автомобильный тренажер-симулятор более чем за 4 млн гривен.

Кроме того, в Сумской области Краснопольский поссовет по результатам тендера заказал у ООО "Артмотор" Toyota Land Cruiser. Стоимость этого автомобиля составляет 1,89 млн грн.

Также мы писали, что в Одесской области планируют потратить почти 150 миллионов гривен на ремонт дорог. Основной задачей обновления полотна является ликвидация повреждений и деформаций.