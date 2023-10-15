У Києві Подільський лісовий офіс планують охороняти за майже 45 млн грн

Тварини у лісі. Фото: Подільський лісовий офіс/Facebook

У Києві на охорону Подільського лісового офісу планують виділити майже 45 млн грн. Замовник заявляє, що на зазначену суму здійснять охорону об‘єктів лісового офісу на Подолі в центрі столиці.

Відповідний тендер опублікували на порталі Prozorro.

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Охорона Подільського лісового офісу за 45 млн грн.

Відомо, що нещодавно на порталі Prozorro з'явився тендер, який зазначає, що на охорону об’єктів Подільського лісового офісу планують виділити 44 877 047 грн.

Охорона Подільського лісового офісу за 45 млн грн. Фото: скриншот

Замовник заявляє, що на ці кошти здійснять охорону об‘єктів лісового офісу на Подолі в центрі столиці.

В інформаційних документах також вказують, що для реалізації замовлених послуг потрібно щонайменше 212 охоронців не нижче 3-го кваліфікаційного розряду.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка хоче придбати автомобільний тренажер-симулятор за понад 4 млн гривень.

Окрім того, у Сумській області Краснопільська селищна рада за результатами тендеру замовила у ТОВ "Артмотор" Toyota Land Cruiser. Вартість цього автомобіля становить 1,89 млн грн.

Також ми писали, що в Одеській області планують витратити майже 150 мільйонів гривень на ремонт доріг. Основною задачею відновлення полотна є ліквідація пошкоджень та деформацій.