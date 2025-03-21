Критический уровень загрязнения - в Киеве ухудшилось качество воздуха

В Киеве ухудшилось качество воздуха — какие районы в опасности
В Киеве в пятницу, 21 марта, фиксируют сильное загрязнение воздуха. Жителям лучше уменьшить пребывание на улицах, а также закрыть окна.
Об этом сообщает SaveEcoBot.
Качество воздуха в Киеве 21 марта
На улицах столицы жители фиксируют сильную "дымку" — загрязнение колеблется от оранжевого до красного уровня. Худшая ситуация в Днепровском районе, где индекс составляет 112.
Далее по уровню загрязнения идут такие районы:
- Дарницкий и Святошинский — индекс 110;
- Деснянский — индекс 108;
- Соломенский — индекс 107;
- Шевченковский и Подольский — индекс 100;
- Оболонский — индекс 94;
- Печерский — индекс 87;
- Голосеевский — индекс 82.
Отметим, что система SaveEcoBot собирает данные с 392 онлайн станций мониторинга, 70 из которых работают сейчас.
Напомним, вчера ряд СМИ и ресурс Ventusky сообщили, что на Украину надвигается "грязное облако", в результате чего ухудшится качество воздуха.
Впоследствии в Укргидрометцентре опровергли эту информацию и отметили, что о таких явлениях могут сообщать только синоптики.
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