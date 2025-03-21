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В Киеве ухудшилось качество воздуха — какие районы в опасности

21 марта 2025 09:33
Евгения Брюховецкая - редактор
Критический уровень загрязнения - в Киеве ухудшилось качество воздуха
Загрязненный воздух в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве в пятницу, 21 марта, фиксируют сильное загрязнение воздуха. Жителям лучше уменьшить пребывание на улицах, а также закрыть окна.

Об этом сообщает SaveEcoBot.

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Карта загрязнения воздуха. Фото: SaveEcoBot

Качество воздуха в Киеве 21 марта

На улицах столицы жители фиксируют сильную "дымку" — загрязнение колеблется от оранжевого до красного уровня. Худшая ситуация в Днепровском районе, где индекс составляет 112.

Далее по уровню загрязнения идут такие районы:

  • Дарницкий и Святошинский — индекс 110;
  • Деснянский — индекс 108;
  • Соломенский — индекс 107;
  • Шевченковский и Подольский — индекс 100;
  • Оболонский — индекс 94;
  • Печерский — индекс 87;
  • Голосеевский — индекс 82.
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Скриншот уровня загрязненности в районах

Отметим, что система SaveEcoBot собирает данные с 392 онлайн станций мониторинга, 70 из которых работают сейчас.

Напомним, вчера ряд СМИ и ресурс Ventusky сообщили, что на Украину надвигается "грязное облако", в результате чего ухудшится качество воздуха.

Впоследствии в Укргидрометцентре опровергли эту информацию и отметили, что о таких явлениях могут сообщать только синоптики.

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