У Києві високий рівень забруднення повітря — що відбувається

Смог у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Станом на ранок 8 березня якість повітря у Києві залишається на високому рівні забрудненості. За даними Київської міської державної адміністрації, рівень забруднення досяг шкідливих показників, що може впливати на самопочуття мешканців.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

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Фахівці пояснюють, що основною причиною підвищеного рівня забруднення є масштабні пожежі в екосистемах Київської області та несприятливі метеорологічні умови. Низька швидкість вітру сприяє накопиченню шкідливих домішок у повітрі та їх утриманню у приземному шарі.

Карта забрудненості повітря в Києві. Фото: скриншот SaveEcoBot

Чим небезпечне забруднення повітря

Фахівці SaveEcoBot пояснили, що індекс якості повітря о 09:00 ранку становив 125. Такий рівень є небезпечним для чутливих груп населення, зокрема людей із захворюваннями легень, астмою, серцево-судинними хворобами, а також для дітей та літніх людей. Висока концентрація забруднюючих речовин у повітрі може спричинити дискомфорт при диханні та загострення хронічних хвороб.

Як діяти у випадку забрудненості повітря

Міська влада рекомендує киянам зачинити вікна, обмежити перебування на відкритому повітрі, вживати більше рідини та використовувати очищувачі повітря, якщо такі є. Особливо важливо дотримуватися цих порад людям із групи ризику.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися, тому мешканцям рекомендують стежити за оперативними даними у системі моніторингу. Відстежити рівень забрудненості можна на сайті Київської системи моніторингу повітря або через додаток Київ Цифровий.

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