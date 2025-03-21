Критичний рівень забруднення — у Києві погіршилася якість повітря

У Києві погіршилася якість повітря — які райони в небезпеці
У Києві у п'ятницю, 21 березня, фіксують сильне забруднення повітря. Мешканцям краще зменшити перебування на вулицях, а також закрити вікна.
Про це повідомляє SaveEcoBot.
Якість повітря у Києві 21 березня
На вулицях столиці мешканці фіксують сильну "димку" — забруднення коливається від помаранчевого до червоного рівня. Найгірша ситуація у Дніпровському районі, де індекс становить 112.
Далі за рівнем забруднення йдуть такі райони:
- Дарницький та Святошинський — індекс 110;
- Деснянський — індекс 108;
- Солом'янський — індекс 107;
- Шевченківський та Подільський — індекс 100;
- Оболонський — індекс 94;
- Печерський — індекс 87;
- Голосіївський — індекс 82.
Зазначимо, що система SaveEcoBot збирає дані з 392 онлайн станцій моніторингу, 70 з яких працюють зараз.
Нагадаємо, вчора низка ЗМІ та ресурс Ventusky повідомили, що на Україну суне "брудна хмара", внаслідок чого погіршиться якість повітря.
Згодом в Укргідрометцентрі спростували цю інформацію та зазначили, що про такі явища можуть повідомляти лише синоптики.
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