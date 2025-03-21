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У Києві погіршилася якість повітря — які райони в небезпеці

21 березня 2025 09:33
Євгенія Брюховецька - редактор
Критичний рівень забруднення — у Києві погіршилася якість повітря
Забруднене повітря у Києві. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві у п'ятницю, 21 березня, фіксують сильне забруднення повітря. Мешканцям краще зменшити перебування на вулицях, а також закрити вікна.

Про це повідомляє SaveEcoBot.

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Карта забруднення повітря. Фото: SaveEcoBot

Якість повітря у Києві 21 березня

На вулицях столиці мешканці фіксують сильну "димку" — забруднення коливається від помаранчевого до червоного рівня. Найгірша ситуація у Дніпровському районі, де індекс становить 112.

Далі за рівнем забруднення йдуть такі райони:

  • Дарницький та Святошинський — індекс 110;
  • Деснянський — індекс 108;
  • Солом'янський — індекс 107;
  • Шевченківський та Подільський — індекс 100;
  • Оболонський — індекс 94;
  • Печерський — індекс 87;
  • Голосіївський — індекс 82.
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Скриншот рівня забрудненості в районах

Зазначимо, що система SaveEcoBot збирає дані з 392 онлайн станцій моніторингу, 70 з яких працюють зараз. 

Нагадаємо, вчора низка ЗМІ та ресурс Ventusky повідомили, що на Україну суне "брудна хмара", внаслідок чого погіршиться якість повітря. 

Згодом в Укргідрометцентрі спростували цю інформацію та зазначили, що про такі явища можуть повідомляти лише синоптики.

Київ повітря здоров'я весна забруднення повітря
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