В Киеве ухудшилось качество воздуха — горожан просят ограничить пребывание на улице

Загрязненный воздух в Киеве. Фото: Слово і діло

В Киеве по состоянию на утро пятницы, 1 марта, наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Скорее всего, оно было вызвано пожарами в Киевские области.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Сообщение от КГГА. Фото: скриншот

В Киеве ухудшилось качество воздуха

Городские власти при этом отметили, что превышение предельно допустимых концентраций веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не выявлено.

"Вероятные причины - пожары в Киевской области и слабый ветер, из-за чего вредные примеси накапливаются в приземном слое воздуха", — пояснили в КГГА.

К улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуем:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Ранее мы сообщали, что украинская инспекция по контролю за качеством воздуха выявила превышение нормы формальдегида в воздухе Одессы и Николаева. Концентрация ядовитого вещества в этих городах оказалась увеличена почти в тысячу раз.

В Киеве, согласно результатам мониторинга, наблюдалось ухудшение качества воздуха.