В Киеве ухудшилось качество воздуха — горожан просят ограничить пребывание на улице
В Киеве по состоянию на утро пятницы, 1 марта, наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Скорее всего, оно было вызвано пожарами в Киевские области.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В Киеве ухудшилось качество воздуха
Городские власти при этом отметили, что превышение предельно допустимых концентраций веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не выявлено.
"Вероятные причины - пожары в Киевской области и слабый ветер, из-за чего вредные примеси накапливаются в приземном слое воздуха", — пояснили в КГГА.
К улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуем:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Ранее мы сообщали, что украинская инспекция по контролю за качеством воздуха выявила превышение нормы формальдегида в воздухе Одессы и Николаева. Концентрация ядовитого вещества в этих городах оказалась увеличена почти в тысячу раз.
В Киеве, согласно результатам мониторинга, наблюдалось ухудшение качества воздуха.
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