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У Києві зафіксовали погіршення якості повітря — що сталося

4 січня 2024 18:22
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Козюк Тетяна
редактор
У Києві зафіксовали погіршення якості повітря — що сталося
Транспорт та люди на вулиці Києва. Фото ілюстративне: РБК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві, згідно з результатами моніторингу, спостерігається погіршення якості повітря. У зв'язку з цим мешканцям столиці радять обмежити перебування на вулиці. 

Про це повідомили у КМДА

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"У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, рекомендується обмежити перебування на вулиці", — написали у КМДА. 

Так, у столиці фіксують підвищення концентрації зважених часток — пилу. Причиною цього є метеорологічні умови, зокрема низька швидкість вітру.

Водночас, перевищення небезпечних концентрацій у повітрі не виявили. 

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Інформація щодо стану повітря у Києві. Фото: скриншот 

Нагадаємо, жителів Києва закликають утриматися від купання у водоймах на свято Водохреща. Адже, в умовах воєнного стану можливі російські провокації проти вірян. 

Додамо, що 29 грудня 2023-го внаслідок атаки окупантів у Києві теж зафіксовали погіршення якості повітря. 

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