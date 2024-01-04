У Києві зафіксовали погіршення якості повітря — що сталося
У Києві, згідно з результатами моніторингу, спостерігається погіршення якості повітря. У зв'язку з цим мешканцям столиці радять обмежити перебування на вулиці.
Про це повідомили у КМДА.
У Києві погіршився стан якості повітря
"У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, рекомендується обмежити перебування на вулиці", — написали у КМДА.
Так, у столиці фіксують підвищення концентрації зважених часток — пилу. Причиною цього є метеорологічні умови, зокрема низька швидкість вітру.
Водночас, перевищення небезпечних концентрацій у повітрі не виявили.
Нагадаємо, жителів Києва закликають утриматися від купання у водоймах на свято Водохреща. Адже, в умовах воєнного стану можливі російські провокації проти вірян.
Додамо, що 29 грудня 2023-го внаслідок атаки окупантів у Києві теж зафіксовали погіршення якості повітря.
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