У Києві зафіксовали погіршення якості повітря — що сталося

Транспорт та люди на вулиці Києва. Фото ілюстративне: РБК

У Києві, згідно з результатами моніторингу, спостерігається погіршення якості повітря. У зв'язку з цим мешканцям столиці радять обмежити перебування на вулиці.

Про це повідомили у КМДА.

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У Києві погіршився стан якості повітря

"У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря, рекомендується обмежити перебування на вулиці", — написали у КМДА.

Так, у столиці фіксують підвищення концентрації зважених часток — пилу. Причиною цього є метеорологічні умови, зокрема низька швидкість вітру.

Водночас, перевищення небезпечних концентрацій у повітрі не виявили.

Інформація щодо стану повітря у Києві. Фото: скриншот

Нагадаємо, жителів Києва закликають утриматися від купання у водоймах на свято Водохреща. Адже, в умовах воєнного стану можливі російські провокації проти вірян.

Додамо, що 29 грудня 2023-го внаслідок атаки окупантів у Києві теж зафіксовали погіршення якості повітря.