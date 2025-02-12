В Киеве ухудшилось качество воздуха — в каком районе самое высокое загрязнение

В Киеве ухудшилось качество воздуха — ситуация в районах
В Киеве в среду, 12 февраля, фиксируется временное ухудшение состояния воздуха. Жителям столицы советуют ограничить пребывание на улицах.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Состояние воздуха в Киеве 12 февраля
По состоянию на 08:00 уровень загрязненности воздуха на правом берегу Киева средний, а на левом — высокий. В то же время радиационный фон во всем городе в норме.
"Фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли). Вероятной причиной повышения уровня загрязненности является накопление взвешенных веществ", — уточнили в КГГА.
Там пояснили, что причиной этого является маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении — она не способствует рассеиванию пыли.
Поэтому жителям Киева рекомендуют до улучшения ситуации придерживаться ряда советов:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
По данным ресурса SaveEcoBot, самая худшая ситуация с состоянием воздуха в Святошинском и Дарницком районе — там индекс 113 и 102 соответственно.
Далее в рейтинге по загрязнению идут:
- Днепровский — индекс 84;
- Голосеевский и Деснянский — индекс 83;
- Соломенский — индекс 82;
- Шевченковский — индекс 78;
- Подольский — индекс 77;
- Печерский — индекс 74.
В то же время самый чистый воздух фиксируют в Оболонском районе — индекс 28, что является нормальным уровнем.
Напомним, последний раз ухудшение качества воздуха в Киеве фиксировали 30 января. Тогда причиной стали неблагоприятные метеорологические условия.
А начальник инспекции по парковке Сергей Дубенко заявил, что увеличение паркомест в Киеве повлияет на качество воздуха.
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