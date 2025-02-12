В Киеве ухудшилось качество воздуха — в каком районе самое высокое загрязнение

Загрязненный воздух в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве в среду, 12 февраля, фиксируется временное ухудшение состояния воздуха. Жителям столицы советуют ограничить пребывание на улицах.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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Состояние воздуха в Киеве 12 февраля

По состоянию на 08:00 уровень загрязненности воздуха на правом берегу Киева средний, а на левом — высокий. В то же время радиационный фон во всем городе в норме.

"Фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли). Вероятной причиной повышения уровня загрязненности является накопление взвешенных веществ", — уточнили в КГГА.

Там пояснили, что причиной этого является маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении — она не способствует рассеиванию пыли.

Поэтому жителям Киева рекомендуют до улучшения ситуации придерживаться ряда советов:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

По данным ресурса SaveEcoBot, самая худшая ситуация с состоянием воздуха в Святошинском и Дарницком районе — там индекс 113 и 102 соответственно.

Карта загрязнения воздуха SaveEcoBot

Далее в рейтинге по загрязнению идут:

Днепровский — индекс 84;

Голосеевский и Деснянский — индекс 83;

Соломенский — индекс 82;

Шевченковский — индекс 78;

Подольский — индекс 77;

Печерский — индекс 74.

В то же время самый чистый воздух фиксируют в Оболонском районе — индекс 28, что является нормальным уровнем.

Напомним, последний раз ухудшение качества воздуха в Киеве фиксировали 30 января. Тогда причиной стали неблагоприятные метеорологические условия.

А начальник инспекции по парковке Сергей Дубенко заявил, что увеличение паркомест в Киеве повлияет на качество воздуха.