У Києві погіршилася якість повітря — в якому районі найвище забруднення

У Києві погіршилася якість повітря — ситуація в районах
У Києві у середу, 12 лютого, фіксується тимчасове погіршення стану повітря. Мешканцям столиці радять обмежити перебування на вулицях.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Стан повітря у Києві 12 лютого
Станом на 08:00 рівень забрудненості повітря на правому березі Києва середній, а на лівому — високий. Водночас радіаційний фон у всьому місті у нормі.
"Фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу). Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин", — уточнили в КМДА.
Там пояснили, що причиною цього є маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску — вона не сприяє розсіюванню пилу.
Тому мешканцям Києва рекомендують до поліпшення ситуації дотримуватися низки порад:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
За даними ресурсу SaveEcoBot, найгірша ситуація зі станом повітря у Святошинському та Дарницькому району — там індекс 113 та 102 відповідно.
Далі в рейтингу за забрудненням йдуть:
- Дніпровський — індекс 84;
- Голосіївський та Деснянський — індекс 83;
- Солом'янський — індекс 82;
- Шевченківський — індекс 78;
- Подільський — індекс 77;
- Печерський — індекс 74.
Водночас найчистіше повітря фіксують в Оболонському районі — індекс 28, що є нормальним рівнем.
Нагадаємо, востаннє погіршення якості повітря у Києві фіксували 30 січня. Тоді причиною стали несприятливі метеорологічні умови.
А начальник інспекції з паркування Сергій Дубенко заявив, що збільшення паркомісць у Києві вплине на якість повітря.
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