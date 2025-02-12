У Києві погіршилася якість повітря — в якому районі найвище забруднення

Забруднене повітря у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві у середу, 12 лютого, фіксується тимчасове погіршення стану повітря. Мешканцям столиці радять обмежити перебування на вулицях.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

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Стан повітря у Києві 12 лютого

Станом на 08:00 рівень забрудненості повітря на правому березі Києва середній, а на лівому — високий. Водночас радіаційний фон у всьому місті у нормі.

"Фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу). Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин", — уточнили в КМДА.

Там пояснили, що причиною цього є маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску — вона не сприяє розсіюванню пилу.

Тому мешканцям Києва рекомендують до поліпшення ситуації дотримуватися низки порад:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

За даними ресурсу SaveEcoBot, найгірша ситуація зі станом повітря у Святошинському та Дарницькому району — там індекс 113 та 102 відповідно.

Карта забруднення повітря SaveEcoBot

Далі в рейтингу за забрудненням йдуть:

Дніпровський — індекс 84;

Голосіївський та Деснянський — індекс 83;

Солом'янський — індекс 82;

Шевченківський — індекс 78;

Подільський — індекс 77;

Печерський — індекс 74.

Водночас найчистіше повітря фіксують в Оболонському районі — індекс 28, що є нормальним рівнем.

Нагадаємо, востаннє погіршення якості повітря у Києві фіксували 30 січня. Тоді причиною стали несприятливі метеорологічні умови.

А начальник інспекції з паркування Сергій Дубенко заявив, що збільшення паркомісць у Києві вплине на якість повітря.