Состояние воздуха в Киеве 23 февраля ухудшилось — что советуют в КГГА

В Киеве ухудшилось состояние воздуха — где грязнее всего
В Киеве утром, 23 февраля, ухудшилось состояние воздуха. Самый высокий уровень загрязненности наблюдается на левом берегу столицы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.
Состояние воздуха в Киеве 23 февраля
"В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, уровень загрязненности средний на правом берегу и очень высокий — на левом", — говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что вероятной причиной является накопление взвешенных веществ. Маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении затрудняет рассеивание загрязняющих веществ.
Жителям левого берега Киева советуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Напомним, ночью 23 февраля российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате падения обломков зафиксированы разрушения.
Также на ЧАЭС продолжается ликвидация последствий российского обстрела объекта "Укрытие" на электростанции.
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