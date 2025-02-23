Состояние воздуха в Киеве 23 февраля ухудшилось — что советуют в КГГА

Смог в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве утром, 23 февраля, ухудшилось состояние воздуха. Самый высокий уровень загрязненности наблюдается на левом берегу столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

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Состояние воздуха в Киеве 23 февраля

"В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, уровень загрязненности средний на правом берегу и очень высокий — на левом", — говорится в сообщении.

Качество воздуха в Киеве 23 февраля. Фото: Saveecobot

В КГГА отметили, что вероятной причиной является накопление взвешенных веществ. Маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении затрудняет рассеивание загрязняющих веществ.

Жителям левого берега Киева советуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, ночью 23 февраля российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате падения обломков зафиксированы разрушения.

Также на ЧАЭС продолжается ликвидация последствий российского обстрела объекта "Укрытие" на электростанции.