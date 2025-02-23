Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве ухудшилось состояние воздуха — где грязнее всего arrow

В Киеве ухудшилось состояние воздуха — где грязнее всего

23 февраля 2025 10:08
Аркадий Пастула - Редактор
Состояние воздуха в Киеве 23 февраля ухудшилось — что советуют в КГГА
Смог в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве утром, 23 февраля, ухудшилось состояние воздуха. Самый высокий уровень загрязненности наблюдается на левом берегу столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Читайте также:

Состояние воздуха в Киеве 23 февраля

"В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, уровень загрязненности средний на правом берегу и очень высокий — на левом", — говорится в сообщении.

Стан повітря в Києві 23 лютого
Качество воздуха в Киеве 23 февраля. Фото: Saveecobot

В КГГА отметили, что вероятной причиной является накопление взвешенных веществ. Маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении затрудняет рассеивание загрязняющих веществ.

Жителям левого берега Киева советуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
null
Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, ночью 23 февраля российские оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате падения обломков зафиксированы разрушения.

Также на ЧАЭС продолжается ликвидация последствий российского обстрела объекта "Укрытие" на электростанции.

Киев воздух КГГА загрязнение загрязнение воздуха
Реклама
Реклама
Реклама