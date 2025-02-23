Стан повітря в Києві 23 лютого погіршився — що радять у КМДА

У Києві погіршився стан повітря — де найвищий рівень забруднення
У Києві зранку, 23 лютого, погіршився стан повітря. Найвищий рівень забрудненості спостерігається на лівому березі столиці.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.
Стан повітря у Києві 23 лютого
"У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, рівень забрудненості середній на правому березі та дуже високий — на лівому", — йдеться у повідомленні.
У КМДА зазначили, що ймовірною причиною є накопичення завислих речовин. Маловітряна погода при підвищеному атмосферному тиску утруднює розсіювання забруднюючих речовин.
Мешканцям лівого берега Києва радять:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Нагадаємо, вночі 23 лютого російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків зафіксовано руйнування.
Також на ЧАЕС триває ліквідація наслідків російського обстрілу об’єкта "Укриття" на електростанції.
Читайте Новини.LIVE!