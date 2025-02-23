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У Києві погіршився стан повітря — де найвищий рівень забруднення

23 лютого 2025 10:08
Аркадій Пастула - Редактор
Стан повітря в Києві 23 лютого погіршився — що радять у КМДА
Смог у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві зранку, 23 лютого, погіршився стан повітря. Найвищий рівень забрудненості спостерігається на лівому березі столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

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Стан повітря у Києві 23 лютого

"У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, рівень забрудненості середній на правому березі та дуже високий — на лівому", — йдеться у повідомленні.

Стан повітря в Києві 23 лютого
Якість повітря у Києві 23 лютого. Фото: Saveecobot

У КМДА зазначили, що ймовірною причиною є накопичення завислих речовин. Маловітряна погода при підвищеному атмосферному тиску утруднює розсіювання забруднюючих речовин.

Мешканцям лівого берега Києва радять:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
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Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 23 лютого російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків зафіксовано руйнування.

Також на ЧАЕС триває ліквідація наслідків російського обстрілу об’єкта "Укриття" на електростанції.

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