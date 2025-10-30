График отключения света — как будет действовать в Киеве 30 октября

Генераторы на улице из-за отсутствия света. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области 30 октября ввели стабилизационные графики отключения. Света не будет по несколько часов в нескольких очередях одновременно.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Графики отключения света в Киеве 30 октября

В ДТЭК рассказали, что по команде Укрэнерго Киев переходит к стабилизационным графикам отключений.

График отключения света в Киеве 30 октября. Фото: ДТЭК

Отключение света Киев. Фото: ДТЭК

Почасовые графики также действуют в Киевской области. В ДТЭК предупредили, что могут быть изменения, но жителей вовремя об этом предупредят.

Стабилизационные отключения в Киевской области. Фото: ДТЭК

Где не будет света в Киевской области. Фото: ДТЭК

Напомним, 30 октября из-за массированных обстрелов в Украине вводят аварийные отключения света. Россияне атаковали украинские города дронами и ракетами.

В то же время в Укрэнерго отметили, что отключения света будут во всех областях. Ограничения будут действовать с 08:00 до 19:00.