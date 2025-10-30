График отключения света — как будет действовать в Киеве 30 октября

В Киеве почасовые отключения — когда и у кого не будет света
В Киеве и Киевской области 30 октября ввели стабилизационные графики отключения. Света не будет по несколько часов в нескольких очередях одновременно.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Графики отключения света в Киеве 30 октября
В ДТЭК рассказали, что по команде Укрэнерго Киев переходит к стабилизационным графикам отключений.
Почасовые графики также действуют в Киевской области. В ДТЭК предупредили, что могут быть изменения, но жителей вовремя об этом предупредят.
Напомним, 30 октября из-за массированных обстрелов в Украине вводят аварийные отключения света. Россияне атаковали украинские города дронами и ракетами.
В то же время в Укрэнерго отметили, что отключения света будут во всех областях. Ограничения будут действовать с 08:00 до 19:00.
Читайте Новини.LIVE!