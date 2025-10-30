Графік відключення світла — як діятиме у Києві 30 жовтня

У Києві погодинні відключення — коли та в кого не буде світла
У Києві та Київській області 30 жовтня запровадили стабілізаційні графіки відключення. Світла не буде по кілька годин у кількох черг одночасно.
Про це повідомили у ДТЕК.
Графіки відключення світла у Києві 30 жовтня
У ДТЕК розповіли, що за командою Укренерго Київ переходить до стабілізаційних графіків відключень.
Погодинні графіки також діють у Київській області. У ДТЕК попередили, що можуть бути зміни, але жителів вчасно про це попередять.
Нагадаємо, 30 жовтня через масовані обстріли в Україні вводять аварійні відключення світла. Росіяни атакували українські міста дронами та ракетами.
Водночас в Укренерго наголосили, що відключення світла будуть в усіх областях. Обмеження діятимуть з 08:00 до 19:00.
