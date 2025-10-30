Відео
Відео

Головна Київ У Києві погодинні відключення — коли та в кого не буде світла

У Києві погодинні відключення — коли та в кого не буде світла

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 09:16
Оновлено: 09:20
Графік відключення світла — як діятиме у Києві 30 жовтня
Генератори на вулиці через відсутність світла. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області 30 жовтня запровадили стабілізаційні графіки відключення. Світла не буде по кілька годин у кількох черг одночасно.

Про це повідомили у ДТЕК. 

Читайте також:

Графіки відключення світла у Києві 30 жовтня

У ДТЕК розповіли, що за командою Укренерго Київ переходить до стабілізаційних графіків відключень.

Графік відключення світла у Києві
Графік відключення світла в Києві 30 жовтня. Фото: ДТЕК
Графік відключення світла 30 жовтня
Відключення світла Київ. Фото: ДТЕК

Погодинні графіки також діють у Київській області. У ДТЕК попередили, що можуть бути зміни, але жителів вчасно про це попередять.

Відключення світла Київщина 30 жовтня
Стабілізаційні відключення у Київській області. Фото: ДТЕК
Відключення світла Київщина 30 жовтня
Де не буде світла у Київській області. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, 30 жовтня через масовані обстріли в Україні вводять аварійні відключення світла. Росіяни атакували українські міста дронами та ракетами. 

Водночас в Укренерго наголосили, що відключення світла будуть в усіх областях. Обмеження діятимуть з 08:00 до 19:00. 

Київ електроенергія обстріли світло графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
