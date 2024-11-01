Травма на производстве — будут судить директора киевского предприятия

Мужчина работает на токарном станке. Фото иллюстративное: freepik

В Киеве будут судить директора предприятия, где работнику получил тяжелую травму — ему оторвало два пальца на токарном станке. Прокуратура обвиняет руководителя производства в нарушении правил безопасности во время работ.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 1 ноября.

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Работник столичного предприятия, 62-летний токарь, выполнял работы по очистке металлической трубы с помощью токарно-винторезного станка, что привело к травмированию — пальцы токаря зажало между наждачной бумагой и трубой. Это привело к травматической ампутации двух пальцев.



Как сообщили в прокуратуре, директор предприятия не осуществил контроль за соблюдением работником правил поведения оборудования, не проверил знания по вопросам охраны труда и не контролировал соблюдение работником инструкций по охране труда, однако допустил токаря к выполнению работ на станке.

Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Что грозит директору

Подольская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 61-летнего директора предприятия по обвинению в нарушении правил безопасности во время работ с повышенной опасностью на производстве, причинившем вред здоровью потерпевшего.

"Директору общества грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Киеве начался ремонт на аварийном мосту Метро. Работы проводит турецкая компания Onur, выигравшая в июне 2024 года тендер.

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