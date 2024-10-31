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У Києві почали ремонтувати міст Метро — що вже встигли зробити

31 жовтня 2024 09:10
Анастасія Постоєнко - Редактор
Міст Метро у Києві — Олександр Федоренко розповів про ремонт об'єкта
Міст Метро у Києві. Фото: Вандрівка
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Києві розпочались ремонтні роботи на аварійному мості Метро. Стало відомо, що саме там зараз облаштовують.

Про це розповів генеральний директор Київавтодору Олександр Федоренко в інтерв'ю "Вечірньому Києву".

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Протиаварійні роботи проводить турецька компанія Onur, яка у червні 2024 року виграла тендер. 

"Вже активно ведуться роботи з влаштування опор викаточного пірсу та підкранової естакади, розпочаті роботи з віброзанурення труб-паль опор підтримувальних конструкцій для влаштування під мостом Метро, металевих арок, які підтримуватимуть міст. Тобто роботи, визначені планом, уже розпочаті й виконуються у відведені строки", — розповів Олександр Федоренко. 

Крім того, в ході реконструкції мають оновити зношені аварійні конструкції шляхопроводу над лінією метро. Крім того, там замінять дорожнє покриття, проведуть гідроізоляцію та встановлять нові бильця, ліхтарні стовпи. Також на мості облаштують велодоріжки та викладуть тротуар плиткою.

Нагадаємо, що за висновками експертів у Києві два мости з п'яти перебувають у критичному стані. Зокрема міст Патона та Метро можуть завалитися будь-якої миті, що створює небезпеку для водіїв авто.

Також  інженер та експерт із транспортного моделювання Дмитро Беспалов пояснював чому будівництво Подільсько-Воскресенського мосту так затягнулось.

А голова "Офісу трансформації" Максим Бахматов розповів, що іноземний уряд мав плани профінансувати ремонт мосту Патона та пояснив, що пішло не так. 

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