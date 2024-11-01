Травма на виробництві — судитимуть директора київського підприємства

Чоловік працює на токарському станку. Фото ілюстративне: freepik

У Києві судитимуть директора підприємства, де працівнику дістав важку травму — йому відірвало два пальці на токарному станку. Прокуратура обвинувачує керівника виробництва у порушенні правил безпеки під час робіт.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.

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Працівник столичного підприємства, 62-річний токар, виконував роботи з очищення металевої труби за допомогою токарно-гвинторізного станку, що призвело до травмування — пальці токаря затиснуло між наждачним папером та трубою. Це призвело до травматичної ампутації двох пальців.



Як повідомили в прокуратурі, директор підприємства не здійснив контроль за додержанням працівником правил поводження устаткуванням, не здійснив перевірку знань з питань охорони праці та не контролював додержання працівником інструкцій з охорони праці, однак допустив токаря до виконання робіт на станку.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Що загрожує директору

Подільська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо 61-річного директора підприємства за обвинуваченням у порушенні правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, яке заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого.

"Директору товариства загрожує покарання у виді обмеження волі строком до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого", — повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, у Києві розпочався ремонт на аварійному мості Метро. Роботи проводить турецька компанія Onur, яка у червні 2024 року виграла тендер.

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