В Киеве наказали мужчину, который запускал салют во время войны, — сколько проведет за решеткой
Житель Киева проведет год в тюрьме за то, что запускал фейерверки во время войны. Своими действиями он не только нарушил запрет, действующий в условиях военного положения, но и напугал местных.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
Что известно об инциденте
По данным полиции, инцидент произошел 6 марта 2024 года. Тогда 35-летний киевлянин из окна собственной квартиры в Голосеевском районе запустил салют.
Своими действиями, отмечается, он не только нарушил запрет на использование пиротехнических изделий во время военного положения, но и напугал местных, которые подумали, что страна-террорист Россия снова прибегла к массированным обстрелам.
В свою очередь, обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы с испытательным сроком в 1 год.
Напомним, подобный инцидент произошел на днях, 20 марта. Вечером в столице запустили салют в районе Выдубичей. Кто именно это сделал, пока не установлен.
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