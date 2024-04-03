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В Киеве наказали мужчину, который запускал салют во время войны, — сколько проведет за решеткой

3 апреля 2024 14:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве наказали мужчину, который запускал салют во время войны, — сколько проведет за решеткой
Человек в наручниках. Фото иллюстративное: freepic.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Житель Киева проведет год в тюрьме за то, что запускал фейерверки во время войны. Своими действиями он не только нарушил запрет, действующий в условиях военного положения, но и напугал местных.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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Что известно об инциденте

По данным полиции, инцидент произошел 6 марта 2024 года. Тогда 35-летний киевлянин из окна собственной квартиры в Голосеевском районе запустил салют.

Своими действиями, отмечается, он не только нарушил запрет на использование пиротехнических изделий во время военного положения, но и напугал местных, которые подумали, что страна-террорист Россия снова прибегла к массированным обстрелам.

В свою очередь, обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы с испытательным сроком в 1 год.

Напомним, подобный инцидент произошел на днях, 20 марта. Вечером в столице запустили салют в районе Выдубичей. Кто именно это сделал, пока не установлен.

Также мы писали о том, что в Харькове задержан мужчина, который решил поздравить подругу салютом во время воздушной тревоги.

Киев
война
тюрьма
заключенные
Криминал
война в Украине
столица

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