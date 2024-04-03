У Києві покарали чоловіка, який запускав салют під час війни, — скільки проведе за гратами

Чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: freepic.com

Житель Києва проведе рік у в'язниці за те, що запускав феєрверки під час війни. Своїми діями він не лише порушив заборону, яка діє в умовах воєнного стану, але й неабияк налякав місцевих.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Що відомо про інцидент

За даними поліції, інцидент стався 6 березня 2024 року. Тоді 35-річний киянин з вікна власної квартири, що знаходиться у Голосіївському районі, запустив салют.

Своїми діями, зазначається, він не лише порушив заборону на використання піротехнічних виробів під час воєнного стану, але й неабияк налякав місцевих, які подумали, що країна-терорист Росія знову вдалася до масованих обстрілів.

Своєю чергою, обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 1 року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік.

Нагадаємо, подібний інцидент стався днями, 20 березня. Увечері в столиці запустили салют у районі Видубичів. Хто саме це зробив, поки не встановлено.

Також ми писали про те, що у Харкові затримали чоловіка, який вирішив привітати подругу салютом під час повітряної тривоги.