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У Києві покарали чоловіка, який запускав салют під час війни, — скільки проведе за гратами

3 квітня 2024 14:46
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Козюк Тетяна
редактор
У Києві покарали чоловіка, який запускав салют під час війни, — скільки проведе за гратами
Чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: freepic.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Житель Києва проведе рік у в'язниці за те, що запускав феєрверки під час війни. Своїми діями він не лише порушив заборону, яка діє в умовах воєнного стану, але й неабияк налякав місцевих.

Про це повідомила Київська міська прокуратура. 

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Що відомо про інцидент

За даними поліції, інцидент стався 6 березня 2024 року. Тоді 35-річний киянин з вікна власної квартири, що знаходиться у Голосіївському районі, запустив салют. 

Своїми діями, зазначається, він не лише порушив заборону на використання піротехнічних виробів під час воєнного стану, але й неабияк налякав місцевих, які подумали, що країна-терорист Росія знову вдалася до масованих обстрілів. 

Своєю чергою, обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Суд визнав чоловіка винним  та призначив йому покарання у виді 1 року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік.

Нагадаємо, подібний інцидент стався днями, 20 березня. Увечері в столиці запустили салют у районі Видубичів. Хто саме це зробив, поки не встановлено. 

Також ми писали про те, що у Харкові затримали чоловіка, який вирішив привітати подругу салютом під час повітряної тривоги. 

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