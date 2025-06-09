Похороны спасателей ГСЧС погибших в обстреле в Киеве — фоторепортаж

В Киеве похоронили спасателей, которые погибли 6 июня — фото
В Киеве сегодня — день скорби и безграничной боли. 9 июня Киев прощается с тремя спасателями, которые погибли в результате российского ракетного обстрела 6 июня. Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный погибли, выполняя свой долг — они первыми прибыли на место трагедии, чтобы ликвидировать последствия вражеского удара.
Новини.LIVE побывали на церемонии прощания с погибшими спасателями.
В Киеве попрощались с Павлом Езгором, Даниилом Скадиным и Андреем Ременным
Церемония прощания состоялась в помещении Государственной пожарно-спасательной части №18 на улице Пшеничной в Святошинском районе.
Проститься с погибшими пришли родные, побратимы, жители столицы, неравнодушные киевляне и коллеги из других подразделений.
Звучали эмоциональные слова благодарности, упоминания о мужестве и доброте погибших. Люди вспоминали их как светлых и добрых мужчин, которые отдавали себя полностью службе.
"Ребята, мы вас будем помнить. Вечно. Низкий поклон вам за вашу работу, за ваше мужество, за вашу доброту и силу. За все, что вы отдали Украине", — прозвучало во время прощания.
Память о Героях-спасателях почтили минутой молчания и сиренами пожарных машин. Побратимы провожали своих коллег в последний раз - со слезами и глубокой печалью.
Эти трое мужчин стали еще одними из тех, кто погиб не на фронте, а в тылу — спасая других и не колеблясь жертвовать собой. Их имена останутся в памяти украинцев как пример бесстрашного самопожертвования.
Напомним, в Киеве в результате массированного удара России, под атакой оказалось сразу шесть районов.
Во время поисково-спасательных работ, трое спасателей ГСЧС оказались под повторным ударом России по Киеву. Некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, врачи боролись за жизнь, однако, к сожалению, спасти их не удалось.
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