Похорон рятувальників ДСНС які загинули в обстрілі в Києві — фоторепортаж

У Києві поховали рятувальників, які загинули 6 червня — фото
У Києві сьогодні — день скорботи й безмежного болю. 9 червня Київ прощається з трьома рятувальниками, які загинули внаслідок російського ракетного обстрілу 6 червня. Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний загинули, виконуючи свій обов’язок — вони першими прибули на місце трагедії, щоб ліквідовувати наслідки ворожого удару.
Новини.LIVE побували на церемонії прощання із загиблими рятувальниками.
У Києві попрощалися з Павлом Єзгором, Данилом Скадіним та Андрієм Ременним
Церемонія прощання відбулася в приміщенні Державної пожежно-рятувальної частини №18 на вулиці Пшеничній у Святошинському районі.
Попрощатися з загиблими прийшли рідні, побратими, мешканці столиці, небайдужі кияни та колеги з інших підрозділів.
Лунали емоційні слова подяки, згадки про мужність і доброту загиблих. Люди згадували їх як світлих і добрих чоловіків, які віддавали себе повністю службі.
"Хлопці, ми вас будемо памʼятати. Вічно. Низький уклін вам за вашу роботу, за вашу мужність, за вашу доброту та силу. За все, що ви віддали Україні", — пролунало під час прощання.
Пам’ять про Героїв-рятувальників вшанували хвилиною мовчання та сиренами пожежних машин. Побратими проводжали своїх колег востаннє — зі сльозами й глибоким сумом.
Ці троє чоловіків стали ще одними з тих, хто загинув не на фронті, а у тилу — рятуючи інших і не вагаючись жертвувати собою. Їхні імена залишаться у пам’яті українців як приклад безстрашної самопожертви.
Нагадаємо, у Києві внаслідок масованого удару Росії, під атакою опинилося одразу шість районів.
Під час пошуково-рятувальних робіт, троє рятувальників ДСНС опинилися під повторним ударом Росії по Києву. Дехто з них був госпіталізований у важкому стані, лікарі боролися за життя, проте, на жаль, врятувати їх не вдалося.
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