Похорон рятувальників ДСНС які загинули в обстрілі в Києві — фоторепортаж

Портрети загиблих рятувальників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві сьогодні — день скорботи й безмежного болю. 9 червня Київ прощається з трьома рятувальниками, які загинули внаслідок російського ракетного обстрілу 6 червня. Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний загинули, виконуючи свій обов’язок — вони першими прибули на місце трагедії, щоб ліквідовувати наслідки ворожого удару.

Новини.LIVE побували на церемонії прощання із загиблими рятувальниками.

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Портрети загиблих рятувальників. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Церемонія прощання відбулася в приміщенні Державної пожежно-рятувальної частини №18 на вулиці Пшеничній у Святошинському районі.

Рятувальники з квітами. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Колеги прибули на церемоні прощання. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попрощатися з загиблими прийшли рідні, побратими, мешканці столиці, небайдужі кияни та колеги з інших підрозділів.

Рятувальники на церемонії прощання. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рідні прощаються із загиблим. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Лунали емоційні слова подяки, згадки про мужність і доброту загиблих. Люди згадували їх як світлих і добрих чоловіків, які віддавали себе повністю службі.

Рідні прощаються із загиблим. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рідні оплакують загиблих. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Близькі підтримують один одного. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

"Хлопці, ми вас будемо памʼятати. Вічно. Низький уклін вам за вашу роботу, за вашу мужність, за вашу доброту та силу. За все, що ви віддали Україні", — пролунало під час прощання.

Пам’ять про Героїв-рятувальників вшанували хвилиною мовчання та сиренами пожежних машин. Побратими проводжали своїх колег востаннє — зі сльозами й глибоким сумом.

Рятувальник прощається із загиблим колегою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ці троє чоловіків стали ще одними з тих, хто загинув не на фронті, а у тилу — рятуючи інших і не вагаючись жертвувати собою. Їхні імена залишаться у пам’яті українців як приклад безстрашної самопожертви.

Нагадаємо, у Києві внаслідок масованого удару Росії, під атакою опинилося одразу шість районів.

Під час пошуково-рятувальних робіт, троє рятувальників ДСНС опинилися під повторним ударом Росії по Києву. Дехто з них був госпіталізований у важкому стані, лікарі боролися за життя, проте, на жаль, врятувати їх не вдалося.