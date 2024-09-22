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В Киеве улучшилось качество воздуха — какие показатели

22 сентября 2024 20:16
Аркадий Пастула - Редактор
Качество воздуха в Киеве нормализовалось — в КГГА обнародовали показатели
Киевская улица в дыму. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве нормализовалось качество воздуха. В настоящее время в столице наблюдается низкий уровень загрязненности. Все предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице отменены.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации в воскресенье, 22 сентября.

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На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская, 28 общий индекс качества воздуха — 45 (низкий уровень загрязненности). 

По адресу ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха — 34 (низкий уровень).

По адресу проспект Европейского Союза, 64-Г общий индекс качества воздуха — 40 (низкий уровень).

По адресу просп. Берестейский, 97 общий индекс качества воздуха — 47 (низкий уровень).

По адресу ул. Китаевская, 22 общий индекс качества воздуха — 43 (низкий уровень).

Левый берег Киева

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха — 38 (низкий уровень).

По адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха — 42 (низкий уровень).

Таблица качества воздуха
Качество воздуха. Фото: КГГА

Напомним, утром 22 сентября в Киеве была хуже ситуация с качеством воздуха. Столица оказалась на пятом месте в мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом.

Ранее в результате пожаров в экосистеме Киевщины в столице утром 20 сентября резко ухудшилось качество воздуха.

Киев воздух пожар КГГА Киевская область дым

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