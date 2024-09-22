Якість повітря у Києві нормалізувалася — у КМДА оприлюднили показники

У Києві покращилась якість повітря — які показники
У Києві нормалізувалася якість повітря. Наразі у столиці спостерігається низький рівень забрудненості. Всі попередні рекомендації про обмеження перебування на вулиці скасовано.
Про це повідомила пресслужба Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації у неділю, 22 вересня.
Якість повітря у Києві на правому березі
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря — 45 (низький рівень забрудненості).
За адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря — 34 (низький рівень).
За адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень).
За адресою просп. Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря — 47 (низький рівень).
За адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 43 (низький рівень).
Лівий берег Києва
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 38 (низький рівень).
За адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря — 42 (низький рівень).
Нагадаємо, зранку 22 вересня у Києві була гірша ситуація з якістю повітря. Столиця опинилася на п'ятому місці у світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям.
Раніше внаслідок пожеж в екосистемі Київщини у столиці вранці 20 вересня різко погіршилася якість повітря.
Читайте Новини.LIVE!