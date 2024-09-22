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У Києві покращилась якість повітря — які показники

22 вересня 2024 20:16
Аркадій Пастула - Редактор
Якість повітря у Києві нормалізувалася — у КМДА оприлюднили показники
Київські вулиці в диму. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві нормалізувалася якість повітря. Наразі у столиці спостерігається низький рівень забрудненості. Всі попередні рекомендації про обмеження перебування на вулиці скасовано.

Про це повідомила пресслужба Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації у неділю, 22 вересня.

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На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря — 45 (низький рівень забрудненості). 

За адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря — 34 (низький рівень).

За адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 40 (низький рівень).

За адресою просп. Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря — 47 (низький рівень).

За адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 43 (низький рівень).

Лівий берег Києва 

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 38 (низький рівень).

За адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря — 42 (низький рівень).

Таблиця якості повітря
Якість повітря. Фото: КМДА

Нагадаємо, зранку 22 вересня у Києві була гірша ситуація з якістю повітря. Столиця опинилася на п'ятому місці у світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям.

Раніше внаслідок пожеж в екосистемі Київщини у столиці вранці 20 вересня різко погіршилася якість повітря

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