У Києві спостерігається погіршення якості повітря

У Києві знову зросла забрудненість повітря — столиця в п'ятірці міст найгірших показників
У Києві у неділю, 22 вересня, знов погіршилася якість повітря. Якщо напередодні ввечері столиця була на дев'ятому місці у світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям, то сьогодні піднялася на п'яте.
Про це повідомляє ресурс IQAir.
Забрудненість повітря у Києві
Якість повітря в столиці відчутно погіршилася вранці 20 вересня — у КМВА порадили киянам не провітрювати приміщення та відмовитися від тривалих прогулянок на відкритому повітрі, а також пити більше води та увімкнути очищувачі повітря на максимум.
Вдень 20 вересня, за даними IQair, Київ вийшов на перше місце в рейтингу міст із найбруднішим повітрям. Сьогодні, 22 вересня, столиця посіла п'яте місце.
Дані SaveEcoBot
Український ресурс SaveEcoBot, що дозволяє моніторити інформацію про забруднення повітря, повідомляє про шкідливий рівень індексу якості повітря (AQI) — більшість міток на карті сьогодні жовта. Така ситуація може нести загрозу для чутливих груп населення.
Нагадаємо, внаслідок пожеж в екосистемі Київщини у столиці вранці 20 вересня різко погіршилася якість повітря. Екологи прогнозують, що до кінця дня ситуація має виправитися.
Також синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що смог, який охопив Київ у п'ятницю, 20 вересня, протримається ще кілька днів. Причина — антициклон Serkan та відсутність дощів.
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