У Києві спостерігається погіршення якості повітря

Смог у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У Києві у неділю, 22 вересня, знов погіршилася якість повітря. Якщо напередодні ввечері столиця була на дев'ятому місці у світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям, то сьогодні піднялася на п'яте.

Про це повідомляє ресурс IQAir.

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Забрудненість повітря у Києві

Якість повітря в столиці відчутно погіршилася вранці 20 вересня — у КМВА порадили киянам не провітрювати приміщення та відмовитися від тривалих прогулянок на відкритому повітрі, а також пити більше води та увімкнути очищувачі повітря на максимум.

Вдень 20 вересня, за даними IQair, Київ вийшов на перше місце в рейтингу міст із найбруднішим повітрям. Сьогодні, 22 вересня, столиця посіла п'яте місце.

Рейтинг міст із забрудненим повітрям. Фото: скриншот

Дані SaveEcoBot

Український ресурс SaveEcoBot, що дозволяє моніторити інформацію про забруднення повітря, повідомляє про шкідливий рівень індексу якості повітря (AQI) — більшість міток на карті сьогодні жовта. Така ситуація може нести загрозу для чутливих груп населення.

Якість повітря в Києві. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок пожеж в екосистемі Київщини у столиці вранці 20 вересня різко погіршилася якість повітря. Екологи прогнозують, що до кінця дня ситуація має виправитися.

Також синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що смог, який охопив Київ у п'ятницю, 20 вересня, протримається ще кілька днів. Причина — антициклон Serkan та відсутність дощів.