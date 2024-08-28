Конфликт между ветераном и полисменкой — женщину уволили с работы

Ветеран ССО Павел Якимчук. Фото: Facebook военного

В Киеве сотрудница правоохранительных органов набросилась с бранью на ветерана, сделавшего замечание ее мужу за парковку в неположенном месте. Этот инцидент возмутил украинскую общественность.

В подробностях ситуации разбиралось ТСН.

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Инцидент произошел еще 14 августа. На своей странице в Facebook военный Павел Якимчук распространил сообщение, в котором рассказал о своей поездке в строительный гипермаркет, завершившейся скандалом, который стал известен на всю страну

Неизвестный мужчина припарковался на месте, предназначенном для людей с ограниченными возможностями, а когда военный сделал соответствующее замечание, из авто вышла женщина в полицейской форме и начала конфликт с военным

"С пассажирского места выходит его жена в форме полицейской с шевроном Главного управления полиции и начинает на меня визжать: "А в Эпицентр шо, только инвалиды приезжают?" После минуты разговора она была послана при своем муже, потому как оказалось, оно непробиваемое. это капитан полиции, женщина", — написал военный.

Военный добавил, что очень рад, что знаком со многими хорошими полицейскими, иначе разочаровался бы в этой структуре.

"Кон...ый инвалид. Думают, если приехали из передка, то им все можно", — добавила напоследок женщина.

Пост Павла Якимчука. Фото: скриншот

Реакция полиции

В тот же день на сообщение военного отреагировала полиция Киевской области, сотрудники которой пообещали разобраться в ситуации.

"Уважаемые граждане! По данному факту в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области назначена служебная проверка правомерности действий полицейской, указанной в публикации. После установления всех обстоятельств происшествия полицейскими будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", — говорится в заявлении полиции.

Позже стало известно, что реакция полиции не была пустым обещанием — уже у бывшей полицейской Елены Орещенко статус безработной. Также водителю, ее мужу, прилетит штраф за нарушение правил парковки.

Реакция украинцев на инцидент

Военный оставил ссылку на страницу полицейской в Instagram, однако на данный момент аккаунт недоступен. В Сети эта история получила особую огласку, украинцы стали требовать, чтобы полицейская была уволена из органов. Вот некоторые из комментариев:

«Не достойна она ни погон, ни чести работать в правоохранительных органах!

"Требуем увольнения! Позор!"

"Понабирали разное хамское быдло в полицию — теперь есть. Надеюсь, ее выгонят из полиции из-за огласки хотя бы"