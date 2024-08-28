Конфлікт між ветераном і полісменкою — жінку звільнили з роботи

Ветеран ССО Павло Якімчук. Фото: Facebook військового

У Києві співробітниця правоохоронних органів накинулася з лайкою на ветерана, який зробив зауваження її чоловіку за паркування у неналежному місці. Цей інцидент обурив українську громадськість.

В подробицях ситуації розбиралося ТСН.

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Інцидент стався ще 14 серпня. На своїй сторінці у Facebook військовий Павло Якімчук поширив допис, у якому розповів про свою поїздку до будівельного гіпермаркету, Яка завершилася скандалом, який став відомий на усю країну

Невідомий чоловік припаркувався на місці, призначеному для людей з обмеженими можливостями, а коли військовий зробив відповідне зауваження, з авто вийшла жінка в поліцейській формі і почала конфлікт з військовим

"З пасажирського місця виходить його дружина у формі поліцейської з шевроном Головного управління поліції і починає на мене верещати: "А в Епіцентр шо, тільки інваліди приїжджають?" Після хвилини розмови вона була послана при своєму чоловікові, бо як виявилося, воно непробивне. І це капітан поліції, жінка", — написав військовий.

Військовий додав, що дуже радий, що знайомий з багатьма хорошими поліцейськими, інакше б розчарувався у цій структурі.

"Кон...ий інвалід. Думають, якщо приїхали з передка, то їм усе можна", — додала наостанок жінка.

Пост Павла Якімчука. Фото: скриншот

Реакція поліції

Того ж дня на допис військового відреагувала поліція Київської області, співробітники якої пообіцяли розібратися у ситуації.

"Шановні громадяни! За даним фактом у Головному управлінні Національної поліції в Київській області призначено службову перевірку щодо правомірності дій поліцейської, зазначеної в публікації. Після встановлення всіх обставин події поліцейськими буде ухвалено рішення відповідно до чинного законодавства", — говориться у заяві поліції.

Пізніше сталося відомо, що реакція поліції не була пустою обіцянкою — наразі вже колишня поліцейська Олена Орещенко має статус безробітної. Також водієві, її чоловіку, прилетить штраф за порушення правил паркування.

Реакція українців на інцидент

Військовий залишив посилання на сторінку поліцейської в Instagram, проте наразы ъъ аккаунт недоступний. У Мережі ця історія набула особливого розголосу, українці стали вимагати, щоб поліцейську було звільнено з органів. Ось деякы з коментарів:

"Не достойна вона ні погонів, ні честі працювати у правоохоронних органах! Бидло! Дякую Вам, пане Павле, за Вашу тактовність, терпіння і людяність. Беззаперечно, ця історія має набути розголосу!"

"Вимагаємо звільнення! Ганьба!"

"Понабирали різне хамське бидло в поліцію – тепер маємо. Сподіваюся, її виженуть з поліції через розголос хоча б"