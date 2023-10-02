В Киеве полиция расследует смерть выпавших с балкона брата и сестры

Многоэтажка, возле которой произошло событие. Фото: Новини.LIVE

В Киеве с балкона многоэтажки упали девушка и парень. Случилось это сегодня, 2 октября. В результате оба погибли на месте.

Об этом сообщает Полиция Киева.

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Как это произошло

Отмечается, что трагедия произошла на улице Никольско-Слободская. Возле многоэтажки прохожие обнаружили тела двух человек. Они, вероятно, разбились с 24 этажа.

Кем оказались погибшие

"Предварительно полицейские установили, что погибшие — это брат и сестра, 2005 и 2006 годов рождения. В настоящее время полицейские общаются с очевидцами происшествия, а также устанавливают родственников и близких погибших", — отметили в сообщении.

В настоящее время полиция проводит следственные действия, чтобы установить все обстоятельства и детали происшествия. После этого правоохранители предоставят в этом случае правовую квалификацию.

Напомним, ранее в Киевской области трагически погиб 14-летний подросток. Правоохранители расследуют обстоятельства трагедии. Предварительно — ребенок совершил самоубийство.