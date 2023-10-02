У Києві "псевдопатріоти" пошкодили меморіал, присвячений загиблим за Україну білорусам

Пошкоджений меморіал, який встановили в пам'ять про білорусів, які загинули за Україну. Фото: скриншот

На стіні коледжу Київського національного університету технологій та дизайну на вулиці Білоруській "псевдопатріоти" пошкодили меморіал, встановлений у пам'ять про білорусів, які загинули за Україну. Пам'ятна стела з'явилася ще 2016 року, задовго до повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє білоруське видання "Наша ніва".

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У Києві пошкодили меморіал, присвячений білорусам, які загинули за Україну

Блогерка @hrystynakafka обурилася, що в Києві "псевдопатріоти" частково знищили меморіал, присвячений білорусам, які загинули за Україну.

Дівчина розповіла, що один небайдужий хлопець хотів повісити замість знятого білоруського герба свій роздрукований на папері. Однак до нього підійшла проректорка й розповіла, що до коледжу звернулися люди й попросили демонтувати меморіал, пояснюючи це тим, що Білорусь на боці Росії в російсько-українській війні. Кінець кінцем вони звернулися до Міністерства освіти з проханням "щось зробити". Спочатку меморіал заховали за тканиною, а потім біло-черво-білі кольори були видалені зі стели.

Цілий меморіал, встановлений 2016 року в пам'ять про білорусів, які загинули за Україну. Фото: скриншот

Це не єдиний випадок, коли "псевдопатріоти" паплюжать пам'ятні місця. Так, торік спиляли хрест біля посольства Білорусі в Києві, який поставили 2020 року в пам’ять про жертв режиму самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка. Пізніше білоруські добровольці з полку імені Калиновського, який воює на боці України, вивезли той хрест.

Нагадаємо, що в столиці України з пам'ятної Стіни на стінах Михайлівського собору зникли деякі знімки загиблих українських героїв. У соціальних мережах виникли чутки про вандалізм, тоді як офіційні органи говорять про реконструкцію меморіалу.